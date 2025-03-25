韓國山火4天燒掉2萬個足球場，損失規模史上第三！吞沒千年古寺、逼近「世界文化遺產」河回村，起因多人為「掃墓、焊接」等

從21日開始，韓國慶尚北道義城郡、慶尚南道山清郡和金海市、蔚山市蔚州郡等地同時發生連鎖大型山火，連日乾旱及大風天氣提高了撲滅難度，損失規模已達到史上第三。據悉，大部分火災原因都是人為導致。

截至25日上午，韓國全國因山火受災的面積約為1萬4694公頃，相當於2萬個足球場的規模，造成15人死亡、5489人疏散。 已有5000名軍隊人員參與滅火作業，動員了146架軍用直升機。 受製於強風、乾燥天氣、濃煙等惡劣的氣象條件，滅火工作十分困難。

多地山火相繼出現

義城是本次山火最嚴重的地區，從22日上午開始已持續延燒4天，火線總長214公里，受影響區域約為1萬2565公頃。 雖動員62架直升機、3154名滅火人員、453台滅火設備進行撲滅作業，滅火率一度上升至70%，但受到夜間強風影響，今早再次下降至55%。 據統計，義城山火已造成4人死亡、11人受傷，超過3000名居民疏散至臨時避難所。



21日發生於山清的山火已蔓延至河東，受影響區域約1557公頃，目前撲滅率達88%，尚未熄滅的火線遍及4座山，共有1164名居民被疏散。 22日發生於金海的山火已在今日上午9點完全撲滅。

22日在蔚山市蔚州郡發生另一起山火，過火面積達467公頃，火線總長16.8公里，206名居民撤離。 林業部門調動10架消防直升機、2010名人員、101輛消防車輛開展滅火行動，目前撲滅率92%。

古寺遭焚毀、世界文化遺產瀕臨受災

義城山火北側和西側的玉蓮寺、孤雲寺（大韓佛教曹溪宗第16教區總部）將木造佛像、佛畫、書籍等轉移至召文國博物館，西側的石佛寺則對石佛坐像（慶北有形文化財產第56号）進行了阻燃處理。

距離起火點最近的雲嵐寺則沒能逃過火災，7棟建築中有6棟已化為灰燼。 雲嵐寺是西元7世紀末統一新羅時代的千年古剎，由朝鮮華嚴宗之祖義湘大師創建，所幸僧侶和信徒們將佛像、佛畫等24件文物轉移至博物館，避免了進一步損失。



義城山火繼續向安東市蔓延，截至25日下午三點半，距離兩大世界文化遺產——河回村和屏山書院僅有10公里。 安東市已在下午5時許通知河回村居民撤離至臨近村落。



國家危機警報升級

由於全國天氣乾燥且強風助長火勢，山火發生與擴散的風險大幅提高，韓國森林廳於25日下午將全國山火災難的國家危機警報提升至「嚴重（심각）」級別。

此外，韓國國家文物局亦在25日下午在全國範圍內將文物災難的國家危機警報提升至「嚴重（심각）」級別，這是該預警首次提升至「嚴重」級別。



起火原因多人為過失

22日發生的義城山火是由祭祖人員的失誤引起。 起火點位於義城郡安平面槐山里一座荒山的山頂，掃墓者在整理垃圾時不慎失火，隨即致電119報警自首，現場也發現了打火機等證據。 義城警方已完成初步調查，將以縱火罪嫌疑立案。

21日發生的山清山火是由農場主在使用割草機割草時火花飛濺引起。 22日發生的蔚州山火，起火原因疑似是農舍內的焊接火花。 22日發生的金海市山火，據推測是是一名60多歲男子在管理墓地時焚燒零食包裝袋，導致火勢蔓延至山林。 23日鹹陽郡柳林面發生的山火，則被認為是在安裝防止野生動物侵入的金屬圍欄時，焊接作業產生的火花引燃了周圍環境。



受災居民持續疏散

隨著義城山火持續擴散，安東市已向全體居民發佈疏散命令、請大家撤離到安全地點; 青松郡的慶北北部監獄則開始轉移2000名關押犯人。



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