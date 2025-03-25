金在中擔心的事情終究發生了！預告十個月後當「爺爺」，K-POP愛豆第一人

許多人都知道金在中有8個姐姐，和大姐就差了20歲，大姐和二姐的孩子即將步入婚姻後，金在中就不時在常駐節目《新品上市便利餐廳》透露過即將「為人爺爺」的焦慮。

事情終究發生了……金在中昨晚（24日）親自發文自己要當「第一個愛豆爺爺」了，他說：「外甥家族有了新生命！10個月後……我要成為爺爺（舅公，韓語無分）了。」他字句結尾用了閃亮符號，但表情卻很糾結，看來是對即將來臨的「爺爺」新身分又興奮又擔憂，畢竟他也才39歲。



金在中要當爺爺的消息傳開，各大韓國媒體都紛紛報導呢！網友也都非常恭喜他，並開始推算第一個外甥孫的家族樹狀圖代號是多少……據金在中透露的，他最早是說大姐的孩子要結婚了，後來是二姐的孩子先結婚了，所以外甥孫應該是「2-1-1」才對，二姐的大孩子的大孩子之意。

▼去年5月金在中還在擔心大姐的孩子要結婚生孩子了，但Boom喊他「愛豆爺爺」他笑超開心



▼今年1月大姐提醒金在中可能要當爺爺了，因為二姐的大兒子瑟基結婚了，是金在中目前唯一結婚的外甥。因此，金在中迎來的首個外甥孫最有可能是「2-1-1」



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