严正花节目中提到六岁就失去父亲的家族史～母亲更希望她别上大学直接去工作

歌手兼演员的严正花，也是曾经相当风靡歌坛界的歌手，日前她透过自己的YT频道，提到自己幼年的成长痛，在很小的时候就失去父亲，母亲也希望他放弃求学而直接进入职场。

严正花透过自己的YT频道，上传了名为「醉醺醺地全都说出来了」为题的影片，当日他与工作人员首度一同喝酒，也自由地谈天说地，也提到自己过往小时候发生的故事。严正花提到自己在堤川农村长大，在当地有三五好友，小时候也跟很多女生一样，偷偷涂上了妈妈的口红，懵懵懂懂地想成为歌手。看著电视剧也想要成为演员，不过在小小的严正花心中，也觉得在这样的乡下，这几乎是完全不会实现的梦想。



严正花也不喜欢小时候长大的那个乡下，也觉得自己并不是长得特别美或者是特别有才能，但却有著这种梦想。后来的她就成了高中生，也是该决定自己往哪里发展职场的时候，她心目中仍然对演艺圈抱有梦想，后来在某瞬间也放弃了学习。她也提到母亲曾对他说过，家中没有父亲，有三个女儿跟一个儿子，所以希望孩子们别想著求学，高中毕业后一定要马上进入职场。



严正花在幼年6岁的时候，就因为事故而失去父亲，由母亲一手带大四个孩子，所以她也能了解母亲为何要她高中毕业后马上就去工作，高三的时候来到了首尔，觉得如何能够做自己喜欢的事情又能够赚钱的话，该是多幸福的事情！后来她看到了MBC的合唱团招募公告，也兴冲冲的去报名，但刚开始还是落榜了，但神奇的是竟然有8人以追加招收的身分特别录取，这是她人生中发生的神奇大事件，最后也是她的努力而实现了梦想。



严正花目前最希望的事情就是能够成为一位优秀的演员，她希望她的人生中能够有这么好的作品，因为毕竟她也接近60岁，也不会因为年龄而放弃自己爱做的事情，展现了不受年龄限制而朝向梦想努力的帅气女性形象。



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