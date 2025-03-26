HYBE旗下女團成員公開出櫃：曾擔心性取向暴露無法出道！如今「性別認同只是我的一部分，不會覺得羞恥」

HYBE娛樂旗下全球女團KATSEYE印度裔美籍成員、主唱Lara公開了她的性別認同。

24日，Lara通過粉絲社區Weverse出櫃，公開了自己同性戀的身份。 Lara首先表示，她已經向家人出櫃，並說道：「其實，出櫃可能會讓人感到害怕，尤其是作為有色人種，這讓我感到更加恐懼，但我為自己感到驕傲。 感謝那些和我一起生活的人們，以及支持我的粉絲。 我的性別認同是我一部份，這一點我完全不覺得羞恥，它是我的一部份，我為此感到非常高興。」展現出自豪地接受自己身份的態度。



Lara還談到了在出道過程中曾經的焦慮感，她透露：「當我參加生存節目時，我害怕作為同性戀的我會被接受，也擔心我的性別認同會毀掉我出道的機會。」



KATSEYE是HYBE推出的多國籍女子團體，成員包括Lara、MANON、Sophia、DANIELA、MEGAN和YOONCHAE等6人，團隊通過2023年的選秀節目《The Debut： Dream Academy》成立，並於去年6月正式出道。

此外 ，KATSEYE將於今年7月31日至8月3日在美國芝加哥舉行的美國最大音樂節Lollapalooza上登台表演。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞