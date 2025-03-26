李帝勳《協商的技術》收視又升！日本演員青木崇高&櫻庭奈奈美助陣，又一次感人收場

由李帝勳、金大明、成東鎰等人主演的M&A（併購）題材韓劇《協商的技術》，最新第6集收視再飆新高，來到8.0%！

《協商的技術》上週末播出5、6集，SBS電視收視率落在6.5%、8.0%，平均比上一週3、4集再高，且第6集8.0%創了新高，可說週週都在成長。網友大多評價劇情很有意思，不過也有人說節奏慢，但因演員的演技而投入。



（以下稍微提及劇情）

關於5、6集情節，尹洙諾（李帝勳 飾）因為得罪財金記者而導致山人集團股價岌岌可危，該財金記者針對山人集團旗下WIND單車事業提出問題，這也讓李東俊常務、吳至英行政總裁（鄭石勇 飾）頭痛，M&A組得著手解決。

M&A拜訪WIND代表（金昌完 飾）掌握狀況後，決定將最平價的單車採薄利多銷方式以拉高銷售，並前往日本和齒輪供應商SHIMIZ齒輪協商。飾演SHIMIZ工廠廠長暨齒輪匠人的演員，正是飾演電影《神劍闖江湖》系列「相樂左之助」的青木崇高；飾演SHIMIZ前來協商組別忙內的廣瀨晴香，是飾演電影《進擊的巨人》「莎夏」的櫻庭奈奈美，現藝名「宮內瞳」。



出售山人建設、收購CHACHA遊戲，到這次和SHIMIZ齒輪談供應需求，每每都溫馨收場，SHIMIZ齒輪廠長本對WIND有所誤會，幸好尹洙諾積極擔任雙方橋梁才得以解開。M&A又一次成功解決危機，但棘手的是，宋在植會長（成東鎰 飾）竟曾賣股票貸款500億……



下集預告，M&A擔憂宋會長貸款500億一事傳出去，股價又會下跌，宋會長坦言自己貸款買了一座渡假村，疑似是買給女兒宋志奧（Yuri權俞利 飾），尹洙諾打算深入了解並賣掉渡假村，李常務卻突然喊卡。



《協商的技術》每週六日韓國時間22時30分於韓國首播，香港觀眾同日香港時間23時30分可同步韓國收看。

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