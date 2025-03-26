韓推未成年女團選秀《Under 15》引發爭議！製作組發聲：「停播的話，對孩子和家長來說會是難以想像的打擊」

K-POP 領域新推出的 MBN 女團選秀《Under 15》在招募15歲以下參賽者的過程中，引發了兒童性商品化的爭議，對此，製作組出面澄清，表示這是一場誤會。

《Under 15》的製作公司 Creastudio 共同代表徐惠珍（서혜진）於 25 日在首爾麻浦區史丹福飯店舉行的記者會上表示：「《Under 15》製作組並未將年幼的參賽者性商品化，也沒有藉此製作任何涉及性剝削的內容。我們想要強調，這是一場巨大的誤解。」製作組在道歉的同時，也表達了對參賽者可能受到傷害的擔憂。



共同代表黃仁英（황인영）哽咽地說道：「關於《Under 15》出現了許多爭議和質疑，對於引發大眾擔憂，我們感到非常遺憾與抱歉。」她補充：「許多我們完全未曾預料到的內容，被誇大為事實流傳。不僅是製作公司，連同參賽者、出演者、導師以及工作人員的名譽都受到了嚴重的損害。」





【製作組也針對引發爭議的個人檔案照與前導預告影片進行說明】

對於參賽者照片下方標註出生年份及條碼的爭議，徐代表解釋：「這是參考學生證的概念。現在的學生證上通常會標明出生日期並附有條碼。」目前，這些照片已從社群媒體（SNS）上刪除。

至於預告影片，黃代表表示：「由於前導預告的敘事篇幅較短，因此可能造成了 '性感風格' 的誤解。我們的初衷只是希望展現孩子們帥氣的一面。」



【製作公司最擔憂的，仍是《Under 15》的播出前景變得不明朗】

該節目原訂於本月 31 日播出，但 MBN 電視台於 21 日宣布將重新全面審查播出計劃。

導演龍錫仁（용석인）坦言：「參賽的孩子們從未想過節目會無法播出，若最終未能播出，對孩子和家長來說，將會是難以想像的打擊。」



徐代表則補充道：「《Under 15》並未接受 MBN 的製作費，MBN 只是提供播放平台。我們已將錄製好的影片剪輯後，提交給廣播通信審議委員會（簡稱 '廣審委'）進行事前審核，並正在協調播出日期。」她還強調：「我們早在兩週前就已將最終版提交給廣審委，內部審查後，他們表示 '完全沒有問題'。」

【然而，廣審委隨即對此說法進行了強烈反駁】

當天下午，廣審委發布澄清聲明表示：「廣審委只負責對已播出的節目進行 '事後審查'，判斷是否違反審議規則。從未在播出前收到完整節目，也從未審查或給予任何意見。」廣審委進一步強調：「針對 Creastudio 在公開場合發表與事實不符的言論，我們已向其表達強烈抗議。」

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