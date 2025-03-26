HYBE旗下女团成员公开出柜：曾担心性取向暴露无法出道！如今「性别认同只是我的一部分，不会觉得羞耻」

HYBE娱乐旗下全球女团KATSEYE印度裔美籍成员、主唱Lara公开了她的性别认同。

24日，Lara通过粉丝社区Weverse出柜，公开了自己同性恋的身份。 Lara首先表示，她已经向家人出柜，并说道：「其实，出柜可能会让人感到害怕，尤其是作为有色人种，这让我感到更加恐惧，但我为自己感到骄傲。 感谢那些和我一起生活的人们，以及支持我的粉丝。 我的性别认同是我一部份，这一点我完全不觉得羞耻，它是我的一部份，我为此感到非常高兴。」展现出自豪地接受自己身份的态度。



Lara还谈到了在出道过程中曾经的焦虑感，她透露：「当我参加生存节目时，我害怕作为同性恋的我会被接受，也担心我的性别认同会毁掉我出道的机会。」



KATSEYE是HYBE推出的多国籍女子团体，成员包括Lara、MANON、Sophia、DANIELA、MEGAN和YOONCHAE等6人，团队通过2023年的选秀节目《The Debut： Dream Academy》成立，并於去年6月正式出道。

此外 ，KATSEYE将於今年7月31日至8月3日在美国芝加哥举行的美国最大音乐节Lollapalooza上登台表演。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻