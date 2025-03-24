《宮》《咖啡王子1號店》尹恩惠節目上透露：「終於有了想結婚的念頭」自曝已經13年沒有戀愛了

尹恩惠在《全炫茂計劃2》的網路節目上，透露了自己內心變得健康後，現在終於覺得可以談戀愛、結婚了，觀眾們也紛紛為她加油應援。

在美食之旅中，全炫茂突然拋出問題：「尹恩惠小姐，也該進入婚姻生活了吧？」對此，尹恩惠坦言：「我已經13年沒談戀愛了。不過，最近重新開始忙碌後，突然覺得想在三年內結婚。」毫不猶豫地拋出這番「炸彈發言」。她接著回憶道：「20歲出頭，拍《宮》的時候，就很想早點結婚。當時覺得，只有結婚才能擁有不被攻擊、不用謹慎、能享受自己人生的自由。」



此外，尹恩惠還感慨：「因為《宮》和《咖啡王子1號店》大火，結婚計劃被一再推遲，後來又經歷了一些個人的困難，重要的事情也都被擱置了。直到花了10年時間尋找真正的自己。過去曾因受到很多攻擊而感到委屈，但當我內心變得健康之後，現在終於覺得可以談戀愛、結婚了。」聽完這番話，全炫茂也暖心回應：「要明白不是所有人都會喜歡自己，這個簡單的道理，往往需要很長的時間才能真正領悟。」

此外，將於28日（週五）播出的《全炫茂計劃2》將首度前往海外，公開全炫茂與郭TUBE的「日本德島美食之旅」，節目將於晚間9點10分播出。

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