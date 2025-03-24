Sulli親哥連續發文疑似影射金秀賢：所有人的人生都是「Real」

已故f（x）成員Sulli的親哥哥近期通過IG連續發佈動態，似乎將已故妹妹的生前經歷與演員金秀賢的爭議關聯，掀起輿論風暴。

21日，Sulli的哥哥通過IG發文：「金某，有很多話想說，但說不出口。 你要從高處墜落了，抓緊吧。」因時間點恰巧是「金秀賢事件」爆發期間，加之Sulli生前拍攝過的大尺度影片《Real》是金秀賢堂哥執導的，很難不讓廣大網友們懷疑他是在影射金秀賢。不過，對於這番言論掀起的熱議，Sulli的哥哥很快回應稱「我從未指名道姓」。



23日，Sulli的哥哥再度發文，寫道：「我的人生、你的人生、所有人的人生都是『Real』（真實）的。」這句話似乎在暗指Sulli曾與金秀賢共同出演的電影《Real》。 對此，網友們反應不一，有網友在留言中質疑：「Sulli在拍攝《Real》後真的感到痛苦嗎？」



與此同時，YouTube頻道《橫豎研究所》爆料稱金秀賢曾與已故演員金賽綸交往，引發爭議。 「橫豎研究所」聲稱，金秀賢自2015年起與當時尚未成年的金賽綸交往，但金秀賢方面否認此事，並表示將採取法律措施應對。 不過，隨著相關證據被曝光，金秀賢方面最終改口，承認兩人是在金賽綸成年後的2019交往年開始。 此次事件涉及演藝圈內複雜的人際關係與個人情感，引發了大眾的關注與批判，外界對各方的立場以及如何收尾表示高度關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞