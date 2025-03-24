《宫》《咖啡王子1号店》尹恩惠节目上透露：「终於有了想结婚的念头」自曝已经13年没有恋爱了

尹恩惠在《全炫茂计划2》的网路节目上，透露了自己内心变得健康后，现在终於觉得可以谈恋爱、结婚了，观众们也纷纷为她加油应援。

在美食之旅中，全炫茂突然抛出问题：「尹恩惠小姐，也该进入婚姻生活了吧？」对此，尹恩惠坦言：「我已经13年没谈恋爱了。不过，最近重新开始忙碌后，突然觉得想在三年内结婚。」毫不犹豫地抛出这番「炸弹发言」。她接著回忆道：「20岁出头，拍《宫》的时候，就很想早点结婚。当时觉得，只有结婚才能拥有不被攻击、不用谨慎、能享受自己人生的自由。」



此外，尹恩惠还感慨：「因为《宫》和《咖啡王子1号店》大火，结婚计划被一再推迟，后来又经历了一些个人的困难，重要的事情也都被搁置了。直到花了10年时间寻找真正的自己。过去曾因受到很多攻击而感到委屈，但当我内心变得健康之后，现在终於觉得可以谈恋爱、结婚了。」听完这番话，全炫茂也暖心回应：「要明白不是所有人都会喜欢自己，这个简单的道理，往往需要很长的时间才能真正领悟。」

此外，将於28日（周五）播出的《全炫茂计划2》将首度前往海外，公开全炫茂与郭TUBE的「日本德岛美食之旅」，节目将於晚间9点10分播出。

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