SEVENTEEN 出道 10 週年將以完整體回歸！當兵中的淨漢、即將入伍圓佑也參與了錄音～

人氣男團 SEVENTEEN 為了紀念出道 10 週年，將以13人完整體的歌曲&專輯回歸樂壇。

根據《Star News》今天（24日）的獨家報導，SEVENTEEN（S.COUPS、淨漢、Joshua、JUN、Hoshi、圓佑、Woozi、THE 8、珉奎、DK、勝寛、Vernon、Dino）將於 5 月 26 日發行全新專輯，正式回歸。



5月26日對 SEVENTEEN 來說是個特別的日子，因為這天正是他們的出道紀念日。儘管 SEVENTEEN 是在 2015 年 5 月 29 日發行首張迷你專輯《17 CARAT》，但實際上他們早在同月 26 日便透過 MBC Music 的真人秀與現場舞台正式出道。

特別值得關注的是，SEVENTEEN 自去年 9 月淨漢入伍開始，至下月 3 日圓佑也將履行當兵義務，正式進入「軍白期」。然而，為了能與粉絲一同慶祝出道 10 週年，成員們在服役前便已完成完整體專輯的錄音，令粉絲們相當期待。



SEVENTEEN 於 3 月 20 日、21 日兩日間，在仁川文鶴競技場舉辦了粉絲見面會《2025 SVT 9TH FAN MEETING 》，與粉絲共度了美好時光。





此外，他們還將在 4 月 4 日登上墨西哥蒙特雷音樂節《Tecate Pa'l Norte 2025》的舞台，成為首位參與該活動的 K-Pop 藝人，並以壓軸嘉賓（Headliner）身份帶來精彩演出。隨後，SEVENTEEN 將前往日本，於 4 月 24 日、26 日、27 日在大阪京瓷巨蛋，5 月 10 日、11 日於琦玉超級競技場舉行粉絲見面會，與粉絲近距離互動。

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