【韓網熱門】30年前娛樂雜誌上的文化衝擊！網友：驚呆了

Theqoo網友公開了上世紀90年代娛樂雜誌內頁，當年人氣明星的住址會公開刊登在雜誌上！

韓國網友評論：

1. 那個時候學生畢業冊上都會記錄家庭住址、電話、居民居民證號等，沒有關於個人信息保護的概念

2. 那個年代還有電話號碼簿

3. 專輯和雜誌上還會印明星的居民證號，完全沒有個人信息保護的意識

4. 那時老師還會告訴我們家庭住址，假期的時候會給老師寫信，不懂事的我們會去老師家裡，老師會給我們很多零食，煮泡麵，現在想起來會覺得那時候是瘋了吧

5. 我記得當時連愛豆的私人信息也是公開的，不記得是在雜誌上還是日記本上看到的，當初年紀太小，記憶已經模糊了

6. 應該是讓大家把粉絲信寄到那個地址的意思吧

7. 那個年代是希望大家把粉絲信郵寄到家裡，當然也會有很多人直接去家裡送信、送禮物

8. 私生活大暴露的時期

9. 以前完全沒有私生活，藝人的一切都是公開的，郵箱也是公開的

10. 以前買專輯，上面都會有歌手的居民證號碼

11. 啊???? 太嚴重了吧

12. 可是那時幾乎沒有事故發生，因為沒有私生飯

13. 那是電話簿上有全國所有人的電話吧

14. 每家每戶都有電話簿啊

15. 我小時候經常在電話簿上找和我同名的人

16. 那可是全國人民個人信息共享年代

17. 電信詐騙要笑瘋了

18. 瘋了，會不會有很多跟蹤狂狂啊

19. 其實畢業冊上印家庭住址和電話號碼，不久前都還有啊

20. 你買漫畫書，書上都會印有漫畫家的家庭住址

原文：https://theqoo.net/square/3651688768

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