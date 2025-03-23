尹施允&金賽綸「相差14歲CP」被罵太牽強，他一句「衝我來」讓金賽綸淚目

演員尹施允和金賽綸在2016年一起拍攝古裝劇《魔女寶鑒》，當時金賽綸只有15歲、尹施允則是29歲，相差14歲的CP組合一度引起爭議。

在電視劇開播前的發佈會上，記者問金賽綸面對年齡差距如此之大的對手戲演員，在片場感覺如何？ 尹施允半開玩笑叮囑她按照之前準備好的內容來講即可，金賽綸笑著說：「非常照顧我，非常善良，而且長相和生活都很年輕，所以完全感覺不到年齡差。」引起現場一片笑聲。



尹施允補充道：「關於年齡差距，有些人質疑金賽綸飾演成年人會否過於勉強？ 但角色年齡是17歲，我在劇中是17歲耶，要罵的話應該罵我才對，不可以招惹我們賽綸女士！（劇中）17歲的是我，現在給大家造成困擾的人是我。 賽綸女士對她本人負責的角色做的非常好。」

聽到尹施允這段話，金賽綸不停地用手給臉部扇風、快速擦拭面頰，眼睛也閃閃發光，似乎正在努力忍住淚水。



不僅如此，電視劇結束的第二天，尹施允還在粉絲官咖寫下長文，拜託大家在金賽綸相關的新聞下留言、給她鼓勵。 尹施允寫道，服兵役期間多次被前輩欺負、感覺十分受挫，完全想不到有一天能跟金賽綸合作拍戲，稱她是比自己小14歲的演技天才，像洋娃娃一樣漂亮。 最後，尹施允表示以後可能沒機會再跟金賽綸合作，拜託粉絲去網上關於金賽綸的新聞報導下留言「金賽綸最棒了」，以此為她應援：「有些壞傢伙總是在寫惡評，太令人心痛... 我現在就去寫一個應援留言！大家都去寫一句鼓勵的話語吧！」



如今，在圍繞金賽綸的各種爆料戰愈演愈烈的情況下，尹施允展現出真正的大人風範，令很多網友感動：「尹施允好帥氣、好溫暖」「一直覺得尹施允是很好的人」「我也快要哭了」「金賽綸那時也打扮很成熟，但實際上真的是小孩」「明明有很多好人、正常的人，賽綸真的太可惜了」。



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