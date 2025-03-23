【韩网热门】30年前娱乐杂志上的文化冲击！网友：惊呆了

Theqoo网友公开了上世纪90年代娱乐杂志内页，当年人气明星的住址会公开刊登在杂志上！

韩国网友评论：

1. 那个时候学生毕业册上都会记录家庭住址、电话、居民居民证号等，没有关於个人信息保护的概念

2. 那个年代还有电话号码簿

3. 专辑和杂志上还会印明星的居民证号，完全没有个人信息保护的意识

4. 那时老师还会告诉我们家庭住址，假期的时候会给老师写信，不懂事的我们会去老师家里，老师会给我们很多零食，煮泡面，现在想起来会觉得那时候是疯了吧

5. 我记得当时连爱豆的私人信息也是公开的，不记得是在杂志上还是日记本上看到的，当初年纪太小，记忆已经模糊了

6. 应该是让大家把粉丝信寄到那个地址的意思吧

7. 那个年代是希望大家把粉丝信邮寄到家里，当然也会有很多人直接去家里送信、送礼物

8. 私生活大暴露的时期

9. 以前完全没有私生活，艺人的一切都是公开的，邮箱也是公开的

10. 以前买专辑，上面都会有歌手的居民证号码

11. 啊???? 太严重了吧

12. 可是那时几乎没有事故发生，因为没有私生饭

13. 那是电话簿上有全国所有人的电话吧

14. 每家每户都有电话簿啊

15. 我小时候经常在电话簿上找和我同名的人

16. 那可是全国人民个人信息共享年代

17. 电信诈骗要笑疯了

18. 疯了，会不会有很多跟踪狂狂啊

19. 其实毕业册上印家庭住址和电话号码，不久前都还有啊

20. 你买漫画书，书上都会印有漫画家的家庭住址

原文：https://theqoo.net/square/3651688768

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