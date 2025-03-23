韓韶禧訪談聊「美的準則」：在努力學習「負責任的真誠」

女演員韓韶禧為《時尚芭莎》拍攝了一組大片，並接受了雜誌的採訪，大展率真魅力。

以「21世紀女神」為主題拍攝中，韓韶禧身穿黑色及中性色DIOR2025春夏系列服飾，在古典氛圍中演繹出文藝復興名畫般的質感。



後續專訪中，當談及對「美」定義時，韓韶禧坦言：「每年認知都在變化，如今發現美並非僅存於視覺形態。 就像『心靈美才是真美』這句話，最近更注重保持良好身心狀態。 比起說『今天太累什麼都做不了』，現在會想『既然狀態不好就更要補充維生素好好休息』。 若在拍攝現場顯露疲態會影響整個團隊，努力不讓負面情緒擴散已成為我當下的美麗準則。」



談及即將上映的電影《Project Y》，韓韶禧透露：「選擇這部作品時就有預感，這是唯有當下年齡與狀態才能完成的特別企劃。 即便五年後也未必能再現此刻兼具衝勁與成熟度的微妙平衡，可說是人生僅此一次的機會。」





提到與全鐘瑞的合作，韓韶禧笑稱：「雖然現在已是摯友，但開機初期確實擔心過如何展現默契。 最終我們完美呈現了同齡女演員的化學效應，期待通過作品證明這點。」



被問及想打破大眾固有印象時，韓韶禧坦然道：「說到底我就是個真實的人。 越是保持真實，越體會到責任感的重要性。 因為有傾聽我說話的粉絲和朋友們，正在努力學習『負責任的真誠』。」

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