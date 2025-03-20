《協商的技術》首集悼念的李允熙演員是他，劇中喊金大明兒子或成最後身影

「我們將會永遠緬懷如此美麗的已故李允熙演員。」《協商的技術》首集片尾悼念了李允熙（이윤희，又譯李胤熙），他正是劇中喊金大明飾演的吳順英律師「兒子」的房屋仲介。

回顧《協商的技術》首集情節，吳順英律師（金大明 飾）在中餐館聽老闆抱怨房屋仲介（李允熙 飾）抹黑他，吳順英勸老闆和仲介和解，接著吳順英很快就遇到仲介。仲介親切喊他兒子，被反駁後仍說：「一定要親生的才能叫兒子嗎？跟親生的一樣投緣的話，也是兒子啊！」還說兒子「在我眼裡怎麼看都很可愛」，後續吳順英也勸仲介和解，仲介一度說：「你身為我的兒子卻不懂我的心情！」。



李允熙演員在上述情節一度摘掉假髮露出禿頭，成為首集「小小反轉」的有趣場景，不過觀眾若看過他其他演出，可能就不會感到訝異，他在2020年《便利店新星》、2022年《殺人犯的購物清單》都大方以禿頭造型現身，他生前拍攝的形象照也有禿頭造型，和戴著假髮的氣勢很有反差。



1960年生的李允熙1985年以話劇《有湯》出道，今年本是他出道40週年，惜於1月11日去世，享壽64歲。經紀公司BEOM娛樂證實其死訊但未透露死因，不過有韓媒報導其生前並無慢性病。李允熙生前演遍各大電影與電視劇配角，除了上述還有《密陽》「姜長老」、《7號房的禮物》檢察官、《救救我2》「楊股長」、《模範計程車》（模範的士）「高牧師」、《Law School》總統……等等。



*先前報導回顧：

〈各大韓劇綠葉李允熙過世，曾演《便利店新星》《Law School》《殺人者的購物目錄》〉

《協商的技術》是去年5月到10月拍攝，可能是李允熙的遺作，尚未知接下來劇情是否還有李允熙的戲分。劇組在片尾悼念「美麗的已故李允熙演員」，令人感傷卻又覺得溫暖，而他生前的經紀公司BEOM娛樂亦義氣地在網站持續放著他的個人資料。



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