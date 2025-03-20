《協商的技術》收視急升↗李帝勳初投商界掀風雲，網民讚火藥味濃！

由李帝勳、金大明和成東鎰等實力派演員領軍的全新職場心理韓劇《協商的技術》月初在「黃Viu」上架，該劇首集收視為3.3%，第二集旋即飆升至6.0%，升幅高達一倍，成績相當理想。到底《協商的技術》憑藉甚麼原因在一片韓劇中突圍？接下來為你整理劇集六大看點！

1.劇情新穎緊湊

《協商的技術》講述傳奇企業談判專家尹洙諾（李帝勳飾）擅長評估企業價值、推進兼併和收購事宜，行事雷厲風行且不擇手段，因而人稱狠毒的「白蛇」。為拯救陷入危機、負債高達11兆的前東家山人集團，他受會長宋在植（成東鎰飾）之命回巢救亡，並組成了強力戰隊包括專門律師吳順英（金大明飾）、理性擔當郭敏貞（安賢好飾）和新人實習生崔振秀（車康潤飾）。另一邊廂，集團首席財務長河泰秀（張鉉誠飾）背著會長擴充勢力，還私下約見高層暗示大家靠邊企；然而會長宋在植亦壓根不信任洙諾，只是在老員工李常務的推薦下決定起用。



翌日洙諾在公司會議上提出賣掉集團唯一賺錢的山人建設填補7兆資金缺口，惟會長堅持售價需高於10兆，為此洙諾和團隊四出與公司內外談判，最終成功以接近9兆高價售出山人建設！為了湊夠餘下3兆，洙諾建議山人進軍網絡電商，並在一片爭議聲中決定收購CHACHA遊戲公司，但是河泰秀的出手卻讓收購面臨告吹⋯⋯《協商的技術》甫開播便獲不少網民大讚題材新鮮、夠火藥味：「後面越來越有趣」、「劇本寫得很紮實」，早前李帝勳也在發布會上表示：「能夠與我尊敬已久的導演、韓國最好的演員一起拍攝這部劇集是我的榮幸，如此新穎的電視劇能夠在韓國上映，我真的感到很高興。」



2.李帝勳新一章

現年40歲的李帝勳近年佳作不斷，更憑藉Viu Original《模範的士》系列勇創事業高峰！人稱「演技天才」的他過去曾扮演警察、拳賽選手等英勇角色，不過「進軍商界」卻是第一次，加上他為了新劇換上一頭突破性白髮，造型震撼觀眾眼球，有網友大讚他「形象有型新鮮」、「一頭白髮仍然童顏」！對此李帝勳直言很滿意全新形象：「作為演員，我很渴望展現自己全新的一面，不過一開始對於白髮感到擔心，因為頭髮花白，演戲會很困難；不過這是一個神秘而有意義的角色，所以我便鼓起勇氣嘗試，最後我真的很喜歡它！」問到李帝勳是否也像劇中角色尹洙諾一樣能言善辯嗎，他隨即笑言：「透過這個角色，我意識到我們生活中每一個的選擇都是通過談判來實現的。」



3.金大明暖男演技

《協商的技術》揭示了大企業的黑暗和談判專家鬥智鬥力的專業工作，也藉著暖男律師吳順英一角來平衡劇情的冰冷。由金大明飾演的吳順英是一位富有人情味的專門律師，他的個性與尹洙諾截然不同，不但感性至上，也能順利與談判對手建立共鳴，所以也被網友笑指是團隊中的「溫暖擔當」！為了塑造角色，金大明付出了不少努力：「我和導演討論過，我要盡量將『吳順英』塑造成日常生活中真實存在的人，所以我把自己平日穿的服裝和道具都帶到拍攝，我希望這個角色能夠更貼近生活，讓他擁有更多屬於自己的色彩。」他亦坦言希望自己能夠成為「順英」：「他會用無聊的笑話逗大家開心，但是他在工作上比任何人都強大；他就是我想成為的人，我創作這個角色就是希望身邊能有像順英這樣的朋友。」



4.首度合作默契佳

作為《協商的技術》的最佳拍檔，李帝勳和金大明有著不少對手戲，好默契也讓網民投入感大增！談到二人的首次合作，金大明笑指被對方燦爛的笑容吸引，李帝勳則表示：「大明哥的演技很好，所以大家都會毫無疑問地相信他；現在我們不只談論演技，而是分享最近發生了甚麼事、有哪些好吃的餐廳。」觀眾可望透過劇集見證他們越發親密的好友關係！



5.霸氣會長成東鎰

「國民爸爸」成東鎰在《協商的技術》一改昔日形象，化身萬人之上的山人集團霸氣會長宋在植，除了面對負債外患，又要處理內部人事鬥爭，內心戲充滿難度！不過成東鎰卻無有怕，搞笑表示自己非常適合演繹會長一角：「我在拍攝期間說得最多的是『不知道有多久沒有這麼開心地演戲了』，導演他告訴我，為了讓演員們可以隨心所欲地表演，他會好好看好攝影機。」



6.尹洙諾的秘密

劇中尹洙諾為了挽救山人集團決定回國，事實上他的大動作回歸並不僅僅是為了企業併購，第三集劇情便揭開了他的過去：早年洙諾利用哥哥的名字買下某家製藥公司，事後他涉嫌操縱股價，導致哥哥被檢方調查，後來對方甚至想不開而離世，這也暗示著他的回歸似乎為了尋找哥哥的死亡真相！



《協商的技術》 逢星期六、日晚上11時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《魔女》和《臥底高中》，飽覽最新話題韓劇。另外，「黃Viu」最後衝刺價！於3月25日前成為「Viu升級會員+」，平均低至港幣$64/月，即可享零廣告任睇大熱劇集和綜藝，還可收看過百套人氣電影。

*優惠受條款及細則約束

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