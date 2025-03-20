《协商的技术》首集悼念的李允熙演员是他，剧中喊金大明儿子或成最后身影

「我们将会永远缅怀如此美丽的已故李允熙演员。」《协商的技术》首集片尾悼念了李允熙（이윤희，又译李胤熙），他正是剧中喊金大明饰演的吴顺英律师「儿子」的房屋仲介。

回顾《协商的技术》首集情节，吴顺英律师（金大明 饰）在中餐馆听老板抱怨房屋仲介（李允熙 饰）抹黑他，吴顺英劝老板和仲介和解，接著吴顺英很快就遇到仲介。仲介亲切喊他儿子，被反驳后仍说：「一定要亲生的才能叫儿子吗？跟亲生的一样投缘的话，也是儿子啊！」还说儿子「在我眼里怎么看都很可爱」，后续吴顺英也劝仲介和解，仲介一度说：「你身为我的儿子却不懂我的心情！」。



李允熙演员在上述情节一度摘掉假发露出秃头，成为首集「小小反转」的有趣场景，不过观众若看过他其他演出，可能就不会感到讶异，他在2020年《便利店新星》、2022年《杀人犯的购物清单》都大方以秃头造型现身，他生前拍摄的形象照也有秃头造型，和戴著假发的气势很有反差。



1960年生的李允熙1985年以话剧《有汤》出道，今年本是他出道40周年，惜於1月11日去世，享寿64岁。经纪公司BEOM娱乐证实其死讯但未透露死因，不过有韩媒报导其生前并无慢性病。李允熙生前演遍各大电影与电视剧配角，除了上述还有《密阳》「姜长老」、《7号房的礼物》检察官、《救救我2》「杨股长」、《模范计程车》（模范的士）「高牧师」、《Law School》总统……等等。



*先前报导回顾：

〈各大韩剧绿叶李允熙过世，曾演《便利店新星》《Law School》《杀人者的购物目录》〉

《协商的技术》是去年5月到10月拍摄，可能是李允熙的遗作，尚未知接下来剧情是否还有李允熙的戏分。剧组在片尾悼念「美丽的已故李允熙演员」，令人感伤却又觉得温暖，而他生前的经纪公司BEOM娱乐亦义气地在网站持续放著他的个人资料。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻