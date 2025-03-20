【韓網熱門】打嗝的金賽綸，撫摸她背部的手... 金秀賢粉絲：「好嫉妒，他是最理想的結婚對象」

演員金秀賢因被質疑與金賽綸在未成年時期交往而受到批評，卻仍有部份粉絲給出正面評價，對於他在與金賽綸的影片和照片中的態度和語氣表示稱讚，認為他「非常溫柔」。

19日，在X（前Twitter）等社群媒體上，出現了大量稱讚金秀賢的貼文，許多網友對於YouTube「橫豎研究所」公開的金賽綸與金秀賢的照片與影片表示：「這是在宣傳金秀賢有多溫柔嗎？」

一名自稱金秀賢粉絲的網友對金賽綸表示嫉妒：「金秀man真的太溫柔了，讓人心煩。 完全是最理想的結婚對象。 幫忙拍背止住打嗝、還洗碗，雖然生氣但真的太sweet。」這則留言下還有「這時候還是被他的溫柔迷倒了」、「怕自己會嫉妒，還是不要看了」、「金溫柔」等回應。

另一位網友則寫道：「橫豎研是想讓人嫉妒嗎？幫女友拍背止住打嗝的男友，還用敬語對她講話，在現實裡也像電視劇男主角一樣溫柔。」

其他留言也紛紛表示：「因為橫豎研，他成了最理想的結婚對象。又有財力，還會幫忙洗碗、按摩背部」、「對於未經同意的照片外流感到憤怒、希望能做出金錢上的懲罰，我的腦海裡只剩下 『我們家演員真的很溫柔』這個念頭。」

此前，金秀賢的粉絲俱樂部「Y.U.K.A.R.I.S」也曾發表聲明，表達對他的支持。 該粉絲俱樂部的管理員於13日發表聲明稱：「請停止對金秀賢及其粉絲的網路霸凌。 Y.U.K.A.R.I.S作為粉絲俱樂部，將一如既往地支持金秀賢。」



韓國網友評論：

1. 哇我看了什麼

2. 這不會是他們公司用來扭轉輿論的公關文吧？ 反而更加令人作嘔

3. 真的有人在說這種話：「沒有任何證據能證明他和未成年人談戀愛，只有證據顯示他是多麼溫柔的男朋友。」

4. 真是太傻了，你們年紀太大了，已經被淘汰了kkk

5. 護航粉真的無解

6. 對金秀賢來說，那些粉絲幾乎都是奶奶級別的吧？ 這種「祖孫之愛」真的很了不起

7. 奇特的思維方式... 如果這種程度就能稱為「溫柔」，那些粉絲到底談過什麼樣的戀愛啊？

8. 如果照這個邏輯，高英旭對女朋友也很溫柔

9. 瘋子總是會吸引瘋子，臭味相投

10. 看到這些新聞突然鋪天蓋地地湧現，更能體會賽綸的遺屬是真的抱著最後一絲希望向橫豎研究所進行舉報，更讓人心痛

11. 這些人希望自己的女兒也遇到這種事嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3654982905

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞