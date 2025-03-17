男团THE BOYZ成员上渊入伍&团队回归都在今天！队内第一位入伍的成员，加入军乐队～

THE BOYZ大哥上渊於今天（17日）低调入伍，令粉丝们相当不舍。此外，团体也开始了无法完整体活动的军白期。

上渊今天将进入新兵教育队，接受基础军事训练后，服役於陆军军乐队履行国防义务。不过，为了安全及避免混乱，将不另行举办特别活动。



随著身为队内大哥（1996年11月4日生）的上渊入伍，THE BOYZ也正式迎来军白期。与此同时，今天也是THE BOYZ发行正规三辑《UNEXPECTED》的日子，暂时将以「10人体制」继续活动。



▼全新主打歌〈VVV〉MV预告：



上渊於2017年从THE BOYZ出道，曾推出〈Boy〉、〈TRIGGER〉、〈REVEAL〉、〈The Stealer〉、〈Watch It〉等作品，深受粉丝们喜爱。今年2月，他透过《Bloody Love》展开音乐剧演员的活动。此外，他也於8日在首尔韩电艺术中心举办粉丝见面会《上渊展》，和粉丝一同度过了珍贵的时光。



▼热门曲〈TRIGGER〉(导火线) MV：



▼热门曲〈The Stealer〉MV：



▼热门曲〈WATCH IT〉MV：



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