相信金秀賢 → 解除合約！美妝品牌時隔5天改變立場，正式宣佈切割「將守護消費者的信賴」

日前 YouTube 頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從未成年時期開始就與金秀賢交往約6年。金秀賢的經紀公司 Goldmedalist 發了兩次聲明文， 但隨著遺屬方面追加曝光，爭議持續擴散。

15日美妝品牌 Dinto 發公告表示決定與金秀賢解約，此前 Dinto 代表安智慧曾在自己的 IG 上上傳內容爲「關於模特兒，首先相信並等待。比起被不確定的東西所動搖，我更想集中精力做我能做的事情和應該做的事情」的文章後，受到批評。



Dinto 表示 ：「對於最近的爭議，作爲一起工作的合作伙伴，我們認爲在關係和合約上應該遵守信義誠實的原則，因此在金秀賢及經紀公司表明立場之前，很難立即發表正式立場和解除合約。作爲參考，Dinto 和金秀賢的代言合約爲1年，有效期至25年8月。」

接著強調：「經確認前一天經紀公司的立場表明，認為這是難以履行廣告模特合約的重大原因，正在通過律師正式辦理相關合約解除手續。爲了守護品牌追求的價值和消費者的信賴，做出了這樣的決定，今後，我們將慎重、負責任地通過符合消費者信任的决定和更有意義的項目實現價值，謝謝。」



此外，Shabu All Day、Eider、Homeplus 都撤除金秀賢的照片，Tous Les Jours 決定不與金秀賢續約模特，合約將於本月18日到期。還有網友詢問Prada是否和金秀賢持續合作，線上客服皆回覆已終止合作。

김수현 광고모델인 홈플러스 근황

부도처리 된 홈 플러스에서 김수현 광고판을 때어내고 있다

망한 홈 플러스 조차도 김수현 퇴출이다

홈 플러스는 손해배상 청구 안 하냐 pic.twitter.com/e9G5FDjphL — 石蘭 (@bdecem52) March 14, 2025

（＊延伸閱讀：金秀賢開始遭廣告界切割，或面臨200億違約金！消費者發起抵制，CJ集團不續約、多品牌下架代言照暫停宣傳）

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