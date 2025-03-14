高允貞，穿上醫師袍…《總有一天會機智的實習醫生生活》絕美臉蛋卻毫無靈魂的一年級住院醫生來了！

tvN 熱門韓劇《機智醫生生活》衍生作品《總有一天會機智的實習醫生生活》公開了女主高允貞的多張人物劇照。

劇情講述夢想成為機智醫生的住院醫生們，經歷「入坑否認期」後逐步成長的故事。該劇以《機智醫生生活》為背景的律帝醫院分院「鐘路律濟醫院」所屬婦產科教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事，由高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元主演。





劇中，高允貞飾演鐘路律濟醫院婦產科一年級住院醫生，同時也是剛踏入社會的新鮮人吳以英。吳以英四季如一日地保持著嚴肅的表情，沒有靈魂的反應成為她的標誌性特徵。而她不分場合、直言不諱的個性，讓她在醫院內引發不少傳聞。



每天清晨5點30分，她頂著無比無奈的表情準時報到，決心「今天也要好好活下去」，但忙碌不堪的醫院生活卻總是與她的願望背道而馳。究竟她的願望——「希望能順利撐過今天」的那一天，是否真的會到來？令人好奇。



最新劇照呈現了吳以英多災多難的日常，也預示著她在醫院裡度過的艱難日子。有時她沮喪地觀察周圍的情況，有時又在病人面前展現認真的神情，竭盡全力完成自己的工作。雖然她的醫學知識與察言觀色能力都尚顯不足，但內心的熱情卻始終不滅。這位新手醫生的成長故事將會如何發展，令人期待。

同時，觀眾也關注著高允貞的演技變身。她憑藉游走於奇幻與浪漫題材的作品，成功奠定人氣演員地位，如今透過《總有一天會機智的實習醫生生活》挑戰全新類型，讓人對她詮釋的「吳以英」一角充滿期待。本劇將會在4月12日首播。



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