高允贞，穿上医师袍…《总有一天会机智的实习医生生活》绝美脸蛋却毫无灵魂的一年级住院医生来了！

tvN 热门韩剧《机智医生生活》衍生作品《总有一天会机智的实习医生生活》公开了女主高允贞的多张人物剧照。

剧情讲述梦想成为机智医生的住院医生们，经历「入坑否认期」后逐步成长的故事。该剧以《机智医生生活》为背景的律帝医院分院「钟路律济医院」所属妇产科教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事，由高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元主演。





剧中，高允贞饰演钟路律济医院妇产科一年级住院医生，同时也是刚踏入社会的新鲜人吴以英。吴以英四季如一日地保持著严肃的表情，没有灵魂的反应成为她的标志性特徵。而她不分场合、直言不讳的个性，让她在医院内引发不少传闻。



每天清晨5点30分，她顶著无比无奈的表情准时报到，决心「今天也要好好活下去」，但忙碌不堪的医院生活却总是与她的愿望背道而驰。究竟她的愿望——「希望能顺利撑过今天」的那一天，是否真的会到来？令人好奇。



最新剧照呈现了吴以英多灾多难的日常，也预示著她在医院里度过的艰难日子。有时她沮丧地观察周围的情况，有时又在病人面前展现认真的神情，竭尽全力完成自己的工作。虽然她的医学知识与察言观色能力都尚显不足，但内心的热情却始终不灭。这位新手医生的成长故事将会如何发展，令人期待。

同时，观众也关注著高允贞的演技变身。她凭藉游走於奇幻与浪漫题材的作品，成功奠定人气演员地位，如今透过《总有一天会机智的实习医生生活》挑战全新类型，让人对她诠释的「吴以英」一角充满期待。本剧将会在4月12日首播。



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