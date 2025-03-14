《黑白大廚》人氣評審白種元老師就自家公司The Born Korea引發的各種爭議道歉：「我們會深刻反省」

在韓國餐飲界最具代表性的人物，白種元老師所創立的公司The Born Korea，針對近期各種爭議發表道歉聲明。

白種元於13日透過The Born Korea官方網站表示：「由於與The Born Korea相關的各種問題，讓許多人士感到憂心，我深感責任重大，並誠摯道歉。」

他進一步表示：「在許多方面未能達到大家的期待，尤其是生產與流通過程中發生的不可接受的錯誤，我對此深刻反省。」此外，他進一步承認：「過去未能細心關注所有提出的問題，這是我的過失。我虛心接受各界的批評指正。」



白種元還承諾：「包括法律相關事項在內，我們將迅速進行改善。同時，作為上市公司，我們將推動企業的全面創新與成長，以回應股東們的期待。」

此前，白種元經營The Born Korea期間，多次陷入違法爭議。其主要生產設施「白石工廠」因溫室的使用用途與登記內容不符而遭拆除，近期又因在農業振興區內使用進口原料，而違反《農地法》並公開道歉。此外，The Born Korea旗下產品也因與廣告內容不符的原料成分、品質與價格問題而引發爭議。



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