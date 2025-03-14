《黑白大厨》人气评审白种元老师就自家公司The Born Korea引发的各种争议道歉：「我们会深刻反省」

在韩国餐饮界最具代表性的人物，白种元老师所创立的公司The Born Korea，针对近期各种争议发表道歉声明。

白种元於13日透过The Born Korea官方网站表示：「由於与The Born Korea相关的各种问题，让许多人士感到忧心，我深感责任重大，并诚挚道歉。」

他进一步表示：「在许多方面未能达到大家的期待，尤其是生产与流通过程中发生的不可接受的错误，我对此深刻反省。」此外，他进一步承认：「过去未能细心关注所有提出的问题，这是我的过失。我虚心接受各界的批评指正。」



白种元还承诺：「包括法律相关事项在内，我们将迅速进行改善。同时，作为上市公司，我们将推动企业的全面创新与成长，以回应股东们的期待。」

此前，白种元经营The Born Korea期间，多次陷入违法争议。其主要生产设施「白石工厂」因温室的使用用途与登记内容不符而遭拆除，近期又因在农业振兴区内使用进口原料，而违反《农地法》并公开道歉。此外，The Born Korea旗下产品也因与广告内容不符的原料成分、品质与价格问题而引发争议。



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