【雷】《寶物島》復仇序幕拉開！廉張先急於索要密碼，竟對朴炯植使出「震撼療法」、結果完全失控（Ep.5-6）

Disney+復仇劇《寶物島》開播以來收視率持續走高，第6集已達到11.2%，不僅刷新開播以來最高紀錄，亦長久穩居同時間段收視冠軍。 對於男主徐東柱是否真失憶，這集也給出了答案！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



*以下內容包含5-6集關鍵劇情！



東柱的兩次失憶

東柱被廉張先（許峻豪 飾）手下帶離醫院囚禁拷問密碼，奮力反殺後，在許壹導（李海英 飾）的幫助下回到車會長家暫住。 許壹導委託大山醫院神經科醫生姜二炫（盧秀珊娜 飾）以催眠療法幫助東柱找回記憶，東柱得知自己童年也曾失憶過一次，在催眠中再次看到中槍時曾出現的、坐在車裡的記憶碎片。



許壹導的不安

許壹導內心十分矛盾，一方面希望東柱恢復記憶、找回廉張先賬戶和車會長金庫的密碼，同時亦擔心東柱同時想起對他舉槍的人就是自己。 於是，許壹導跟廉張先談條件：他願意冒險留住東柱的性命並幫他找回記憶，代價是把廉張先的2兆資金分給他一半。



廉張先的「震撼療法」

廉張先認為催眠療法不管用，聽信了天九浩的建議，決定讓東柱再經曆一次堪比上次失憶的震撼事件。

呂誾男（洪華蓮 飾）帶東柱去見他的姐姐阿涅斯修女（韓智慧 飾），希望幫他找回記憶。 到達約定地點後，阿涅斯修女從馬路對面走向東柱，下一秒竟在東柱和誾男的注視下被卡車撞飛。 東柱大受刺激，一瞬間，從小到大的記憶全部湧現出來！



第7集預告裡，東柱參加姐姐的葬禮，在許壹導等人面前仍表現出失憶，私下告訴誾男他現在極度痛苦。



搶先看片段中，東柱拜託廉張先代為接受弔唁，廉張先仿彿看到面如死灰的阿涅斯修女坐在長椅上，驚訝之後恢復憤怒，默念道：造成這麼大的混亂，卻仍找不回我的兩億元，這像話嗎？



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