《Good Day》「88Line」會就此解散嗎？金秀賢爭議持續發酵，業界分析：恐難再上無線台綜藝！身邊人：工作行程正常進行，沒接到「下車」通知

《Good Day》作為G-Dragon的首個固定綜藝，首播後引起很大反響，娛樂圈重磅級「88Line」金秀賢、丁海寅、李洙赫、任時完、黃光熙齊聚，更是賺足了觀眾的目光。 然而，最近這檔節目因為金秀賢陷入緊急狀態。

隨著出演該節目的演員金秀賢被曝涉嫌與已故演員金賽綸在其未成年時期交往，《Good Day》也受到輿論波及。



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上月首播的《Good Day》作為G-Dragon首個固定綜藝引發巨大話題。他在製作發佈會上曾表示：「BIGBANG即將迎來出道20周年，我也準備回歸樂壇。 既然要重新開始活動，就想好好規劃，希望能留下有意義的內容。」節目中他與鄭亨敦、Defconn、旗安84、Code Kunst等藝人互動展現多樣魅力，已播出的四期節目全部登頂周日非電視劇類節目話題度榜首（Good Data Corporation數據），彰顯超高熱度。



然而這場音樂企劃突遭變故。 同節目組的金秀賢近日捲入與未成年時期金賽綸交往的爭議，導致節目遭遇停擺危機。金秀賢雖以「88Line」）成員身分參與錄音，但隨著輿論發酵，觀眾要求其下車的呼聲持續高漲。《Good Day》觀眾留言板湧現「不下車就抵制節目」、「太不像話」、「立即下車」等大量請願帖。



據《STAR TODAY》獨家報導，由於金秀賢已於上月27日完成《Good Day》錄音工作，節目組後續將討論是否對已拍攝內容進行剪輯。 隨著下車事宜基本確定，不僅播出分量需要調整，音源部份也面臨大規模修改。輿論對其私生活爭議的負面聲浪持續高漲，業界普遍認為其今後繼續出演地上波（指無線台、傳統電視台）綜藝節目的可能性已微乎其微。

不過13日下午，金秀賢身邊人A某向「TenAsia」獨家透露 ：「金秀賢及其經紀公司從未向節目組發送過退出錄製的通知，也未曾收到製作方要求下車的通知」，並強調「《Good Day》團隊始終對金秀賢保持信任，我們也將遵守數月前就確定的檔期承諾。」關於近日「因個人爭議暫停活動」的傳言，A某補充道：「除《Good Day》外，Disney+劇集《山寨人生》的拍攝工作也正按原計畫推進。」 此聲明直接回擊了部份媒體所謂「全面中斷行程」的報導。

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