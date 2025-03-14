【雷】《宝物岛》复仇序幕拉开！廉张先急於索要密码，竟对朴炯植使出「震撼疗法」、结果完全失控（Ep.5-6）

Disney+复仇剧《宝物岛》开播以来收视率持续走高，第6集已达到11.2%，不仅刷新开播以来最高纪录，亦长久稳居同时间段收视冠军。 对於男主徐东柱是否真失忆，这集也给出了答案！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



*以下内容包含5-6集关键剧情！



东柱的两次失忆

东柱被廉张先（许峻豪 饰）手下带离医院囚禁拷问密码，奋力反杀后，在许壹导（李海英 饰）的帮助下回到车会长家暂住。 许壹导委托大山医院神经科医生姜二炫（卢秀珊娜 饰）以催眠疗法帮助东柱找回记忆，东柱得知自己童年也曾失忆过一次，在催眠中再次看到中枪时曾出现的、坐在车里的记忆碎片。



许壹导的不安

许壹导内心十分矛盾，一方面希望东柱恢复记忆、找回廉张先账户和车会长金库的密码，同时亦担心东柱同时想起对他举枪的人就是自己。 於是，许壹导跟廉张先谈条件：他愿意冒险留住东柱的性命并帮他找回记忆，代价是把廉张先的2兆资金分给他一半。



廉张先的「震撼疗法」

廉张先认为催眠疗法不管用，听信了天九浩的建议，决定让东柱再经历一次堪比上次失忆的震撼事件。

吕誾男（洪华莲 饰）带东柱去见他的姐姐阿涅斯修女（韩智慧 饰），希望帮他找回记忆。 到达约定地点后，阿涅斯修女从马路对面走向东柱，下一秒竟在东柱和誾男的注视下被卡车撞飞。 东柱大受刺激，一瞬间，从小到大的记忆全部涌现出来！



第7集预告里，东柱参加姐姐的葬礼，在许壹导等人面前仍表现出失忆，私下告诉誾男他现在极度痛苦。



抢先看片段中，东柱拜托廉张先代为接受吊唁，廉张先仿佛看到面如死灰的阿涅斯修女坐在长椅上，惊讶之后恢复愤怒，默念道：造成这么大的混乱，却仍找不回我的两亿元，这像话吗？



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