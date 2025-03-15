1900塊就能吃飽？！「Lunch麵包」上市2週熱銷50萬個，會是下一個「蜂蜜黃油薯片」嗎

隨著2025年韓國最低工資上調至每小時10,030（韓幣，下同），標誌著「最低工資一萬圓時代」正式開啟。 然而，由於消費物價持續上漲，許多人的實際薪資反而有所縮水。 雖然勞動者的月薪緩慢增長，但餐飲等生活成本卻在急劇上升。

「午餐通脹（Lunchflation）」現象持續發酵，「1萬以下的午餐」逐漸消失，使得「簡餐（Snacking）」趨勢加速蔓延。 面對高昂的午餐成本，便利店便當、即食麵包等簡餐市場正在快速增長。 特別是在上班族群體中，越來越多的人開始尋找高性價比的午餐替代方案，其中最具代表性的產品便是SPC三立推出的「Lunch麵包/午餐麵包」系列。



午餐麵包售價僅1,900塊，價格甚至要比普通的一卷紫菜飯卷還要低，因此一經上市便在短短兩週內銷售突破50萬份，成為即食麵包類新品中的熱銷爆款。午餐麵包長度達到15～19cm，足以滿足一餐所需。 它採用雞蛋含量較高的布莉歐（brioche）麵包，搭配番茄、玉米蛋黃醬、洋蔥等經典醬料，提供多種口味選擇。微波爐加熱只需20秒，即可享受更加美味的口感，非常適合時間緊迫的上班族。



在高物價時代，價格合理、食用便捷且能提供高飽腹感的代餐產品正受到廣泛關注。

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