1900块就能吃饱？！「Lunch面包」上市2周热销50万个，会是下一个「蜂蜜黄油薯片」吗

随著2025年韩国最低工资上调至每小时10,030（韩币，下同），标志著「最低工资一万圆时代」正式开启。 然而，由於消费物价持续上涨，许多人的实际薪资反而有所缩水。 虽然劳动者的月薪缓慢增长，但餐饮等生活成本却在急剧上升。

「午餐通胀（Lunchflation）」现象持续发酵，「1万以下的午餐」逐渐消失，使得「简餐（Snacking）」趋势加速蔓延。 面对高昂的午餐成本，便利店便当、即食面包等简餐市场正在快速增长。 特别是在上班族群体中，越来越多的人开始寻找高性价比的午餐替代方案，其中最具代表性的产品便是SPC三立推出的「Lunch面包/午餐面包」系列。



午餐面包售价仅1,900块，价格甚至要比普通的一卷紫菜饭卷还要低，因此一经上市便在短短两周内销售突破50万份，成为即食面包类新品中的热销爆款。午餐面包长度达到15～19cm，足以满足一餐所需。 它采用鸡蛋含量较高的布莉欧（brioche）面包，搭配番茄、玉米蛋黄酱、洋葱等经典酱料，提供多种口味选择。微波炉加热只需20秒，即可享受更加美味的口感，非常适合时间紧迫的上班族。



在高物价时代，价格合理、食用便捷且能提供高饱腹感的代餐产品正受到广泛关注。

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