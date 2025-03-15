【K社韓國小百科】韓男分享計算女同事生理期法則，竟得男網友認同！遭女網友砲轟：噁心

韓國一名男性網友分享「計算女同事生理週期」方法掀起眾怒。

據悉，某用戶多為男性的在線社區發佈了一篇題為「[TIP]計算財務女同事生理週期的方法」的內容引發廣泛爭議。A某在文中寫道：「如果穿黑色褲子或牛仔褲，說明正在生理期; 如果穿裙子或淺色系褲子，說明處於排卵期。 女性在生理期時，會本能地避免血漬滲漏或異味問題，因此會選擇這樣的穿搭。」令人震驚的是他還建議「搭配生理期記錄App，提高準確度，並在生理期結束時找機會一起喝酒後表白。」

更讓人憤怒的是一些男性網友竟然表示認同，留言稱：「雖然噁心但我先截圖，以後用得上」、「如果女生拿著小手提包頻繁去洗手間，就是在生理期」、「為什麼我們公司女生都只穿褲子？」、「每天見面的女生，不用分析都能看出來」等不當言論，進一步引發公憤。



該文章被其他網友截圖並傳播到多個社區，點燃了女性網友們的怒火，許多人評論道：「真的太噁心了」、「想到這種人還自以為很懂女人就覺得可怕」、「禽獸」、「陰暗到令人作嘔」、「不管是不是生理期，希望他一輩子都單身」、「字裏行間全是得意的味道，太噁心了」、「我要吐了」、「 我天天穿黑褲子，那我一整年都在生理期嗎？」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞