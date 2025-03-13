【韓網熱門】金赫拉「校暴爭議」終結，全面復出！網友：你說終結就終結嗎？

因承認校園暴力而暫停活動、反省的《黑暗榮耀》「李蓑羅」金赫拉宣佈復出。

13日，據韓媒「Star News」報導，金赫拉已確認出演預計於今年上映的電影《救贖者》。金赫拉在2023年3月熱播的Netflix原創劇《黑暗榮耀》中，憑藉飾演染上毒癮的畫家「李蓑羅」一角，展現了令人印象深刻的精湛演技，正式走入大眾視野。 此外她又在同年9月完結的《驅魔麵館2：全面回擊》中，再次以強烈的反派形象亮相，開啟了自己的全盛期。

*相關內容：《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉遭D社爆校園霸凌，否認但拜託延後報導

然而緊接著她便捲入校園暴力爭議，事業一度受挫。 但在翌年4月，事件相關當事人之間達成和解后，她開始物色新的作品，謀求回歸。 如今，金赫拉終於憑藉《救贖者》宣佈重返演藝圈，外界也紛紛關注她能否通過精湛的演技再次吸引觀眾的目光。

韓國網友評論：

1. 她做了活該被罵的行為，如果不想被罵的話就退圈吧，想罵她的那幫人，覺得她很討厭的話，也可以選擇不看

2. 在女子學校被霸凌的學生，就因為加害者也是女生，即使自己的人生被她們毀了，也要包容她們？？

3. 明明是爭議出來後她才去聯繫曾經的受害者，更讓我震驚的是居然有人可以容忍這類霸凌他人的人

4. 我就覺得電影題目正好是《救贖者》，太諷刺了

5. 雖然我也很好奇罵藝人是不是某種實現正義的方式，但真心希望這個世界不存在校暴，也希望相關法律能夠完善，校園內配備警察，更有效的防止校暴的發生

6. 校暴施暴者不管是男的，還是女的，我都罵

7. 安靜地活著吧，不想看到闖禍精

8. 校暴終結？ 哪裡有這種終結

9. 適可而止吧，她都親自見過受害人了，雙方也和解了，一群人都不知道事情早就結束了，還在這裡罵她

10. 發生的事情不會消失，要麼去和解，經濟賠償

11. 希望你已經好好向受害人道過歉了

12. 不是已經和解了嗎？ 不想看她的人就別看啊

13. 和受害者和解了就沒發生過校暴了嗎？ 民眾不想看到有問題的藝人，業界應該封殺才對

14. 還有一堆人在跪舔某些校暴愛豆的顏值，笑死了

15. 雖然我不會罵她，但是她一定要選擇站在民眾面前的職業嗎？？ 每次看到這些，我就覺得娛樂圈爛透了

16. 既然她已經和受害人和解了，我也不會再多說什麼，但之後不會再把她看作好人

17. 校暴原來復出這麼容易啊

18. 如果不喜歡，自己不看、不支持那部作品不就行了嗎？ 娛樂圈已經不斷傳來不幸的消息了，真的有必要還要繼續留下惡意評論嗎？

19. 能怎麼辦呢，就讓他們繼續活動吧。 反正什麼時候因為校園暴力真正停止過活動了？ 社會也就這個水準罷了

20. 又在拼命留言不讓別人復出，還是先管好自己的人生吧

21. 乾脆別關注，讓他們自然滅亡吧

22. 不管是男是女，凡是為校園暴力洗白的人，腦子是被槍打了嗎？ 還在那喊著「給機會」，真是無語

原文：https://theqoo.net/square/3646019318

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞