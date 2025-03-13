神劇回來了！tvN《第二個信號》將在2026年首播「無線電再次響起，趙震雄那熟悉的聲音回來了～」

那部神劇回來了！tvN 熱門韓劇《Signal 信號》第二季《第二個信號》無線電再次響起，那個曾經說痛苦到無法再演的男人也回來了，真的好期待啊～～。

tvN 的傳奇韓劇，曾在播出期間創下15%最高收視率的《Signal 信號》，即將以第2季回歸！時隔近10年，官方突如其來公開了第2季的前導預告，立刻掀起爆炸性反響，短短20秒就勾起觀眾們的無限期待。



預告中，畫面從一台沉寂已久的無線對講機開始，當它重新啟動時，傳來了熟悉的聲音——「朴巡警？我是李材韓。」是趙震雄在尋找著李帝勳。

隨後，一句「無線電呼叫將再次開始」的低沉旁白響起，瞬間讓觀眾緊張感飆升。桌面上一份標註著「第二個信號」的文件若隱若現，更為這短短的預告增添神秘感。



劇迷們也反應熱烈，留言表示：「這一天我等了10年！」、「等了好久，這是我人生中最愛的劇！」、「雞皮疙瘩掉滿地，終於等到《Signal》第二季了…」、「我的人生再次有了希望！」、「天啊…終於來了！」、「心臟狂跳！」、「這一天終於到了…10年了…」、「暫停的時間終於再次流動了」、「等到2026年還要多久？時間快點過完吧！」

《第二個信號》是《Signal》播出10年後，由編劇金銀姬再度執筆的新作。第一季憑藉其獨特的敘事方式和強烈的社會性訊息，獲得極大迴響。2016年首播時，收視率突破15%，成為當年tvN的代表作。故事圍繞一台能夠跨越時空連結過去與現在的無線電對講機，透過這個神秘的聯繫，刑警們共同追查未解懸案。



第二季將由電影《晝盲神探》的安兌鎮導演執導，劇情將延續第一季，並加入更多新角色，使故事更為豐富且充滿懸疑感。除了原班人馬李帝勳、金憓秀、趙震雄外，目前確定安宰弘將擔任關鍵角色，以及趙宇振也會特別出演，實力派演員們的加盟讓人格外期待。



10年的等待終於迎來回報，2026年《第二個信號》將帶領觀眾再次進入那場跨越時空的追擊戰！

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