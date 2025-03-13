爆元斌曾想替金賽綸還7億巨債！年少金賽綸生日願望：想成為像您一樣正直的成年人

連日來韓娛頂流金秀賢與已故女演員金賽綸在其生前未成年時交往6年、女方解約後逼債7億（韓幣，下同）的消息登上熱搜，廣大民眾為金賽綸感到遺憾時也在等待金秀賢的進一步聲明。

與此同時韓網又爆料將金賽綸逼至絕境的主因之一的7億巨債，大前輩元斌曾想替她還清。



11日YouTube頻道「橫豎研究所」的再次公開金賽綸遺屬的爆料，2024年3月19日，GOLD MEDALIST向金賽綸發送存證信函的時間點，她曾給金秀賢發短訊「歐巴，我是賽綸。 我收到了存證信函，說要起訴我。 他們說會給我充足的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會逐步償還一部份。 我不是不還錢，而是現在真的無法一次性支付7億。 如果一下子要我支付7億，我真的做不到。 我不是不願意，而是無法做到，難道真的必須要走到訴訟這一步嗎？ 請救救我，求求你給我一點時間。」

在該直播的評論區內某位網友留言稱：「在其他影片中看到金賽綸的姨母即將公開約3分鐘的錄音。 而且元斌得知金賽綸因7億而痛苦，曾想替她償還。 元斌真的太了不起了，讓人感動得想流淚。 可金秀賢卻無法忍受，儘管他的財產超過數百億，卻仍然不停催債，甚至通過存證信函施壓，最終把金賽綸趕出家門，導致她走向死亡。」



金賽綸曾在2010年電影《大叔》（又譯《孤膽特工》）中與元斌合作，並因此受到大眾喜愛。 她在小學時期（2010年）曾在Cyworld上發文表示：「生日那天元斌叔叔送的迷你筆記本（電腦），謝謝叔叔！我會成為像您一樣正直的成年人。」以此表達對元斌的感激之情。 當時曾有網友在該文章下留言道：「別炫耀自己有筆記本了，長得醜就別得意。」金賽綸則冷靜回應：「我並不是想炫耀筆記本，而是想表達，即便我只是個匆匆而過的、微不足道的孩子，叔叔依然關心我、照顧我，這讓我感到溫暖和感激。 所以我不會刪除這篇文章。」



생각해보면 김새론 아역때 원빈한테 노트북 선물받았다고 욕하던 사람들 진짜 잘 사세요? 이거 받았다고 김새론 싸이월드 찾아가서 욕박던 사람들 생각나네. pic.twitter.com/KTaE84hRAn — 재재 브레드쇼 (@fuxxinxitch) February 16, 2025

金賽綸離世後幾乎不在公眾面前露面的元斌趕至靈堂弔唁，被拍到不斷擦拭眼淚，與親友交談后才離開。

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