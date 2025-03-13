【韩网热门】金赫拉「校暴争议」终结，全面复出！网友：你说终结就终结吗？

因承认校园暴力而暂停活动、反省的《黑暗荣耀》「李蓑罗」金赫拉宣布复出。

13日，据韩媒「Star News」报导，金赫拉已确认出演预计於今年上映的电影《救赎者》。金赫拉在2023年3月热播的Netflix原创剧《黑暗荣耀》中，凭藉饰演染上毒瘾的画家「李蓑罗」一角，展现了令人印象深刻的精湛演技，正式走入大众视野。 此外她又在同年9月完结的《驱魔面馆2：全面回击》中，再次以强烈的反派形象亮相，开启了自己的全盛期。

*相关内容：《黑暗荣耀》《驱魔面馆2》金赫拉遭D社爆校园霸凌，否认但拜托延后报导

然而紧接著她便卷入校园暴力争议，事业一度受挫。 但在翌年4月，事件相关当事人之间达成和解后，她开始物色新的作品，谋求回归。 如今，金赫拉终於凭藉《救赎者》宣布重返演艺圈，外界也纷纷关注她能否通过精湛的演技再次吸引观众的目光。

韩国网友评论：

1. 她做了活该被骂的行为，如果不想被骂的话就退圈吧，想骂她的那帮人，觉得她很讨厌的话，也可以选择不看

2. 在女子学校被霸凌的学生，就因为加害者也是女生，即使自己的人生被她们毁了，也要包容她们？？

3. 明明是争议出来后她才去联系曾经的受害者，更让我震惊的是居然有人可以容忍这类霸凌他人的人

4. 我就觉得电影题目正好是《救赎者》，太讽刺了

5. 虽然我也很好奇骂艺人是不是某种实现正义的方式，但真心希望这个世界不存在校暴，也希望相关法律能够完善，校园内配备警察，更有效的防止校暴的发生

6. 校暴施暴者不管是男的，还是女的，我都骂

7. 安静地活著吧，不想看到闯祸精

8. 校暴终结？ 哪里有这种终结

9. 适可而止吧，她都亲自见过受害人了，双方也和解了，一群人都不知道事情早就结束了，还在这里骂她

10. 发生的事情不会消失，要么去和解，经济赔偿

11. 希望你已经好好向受害人道过歉了

12. 不是已经和解了吗？ 不想看她的人就别看啊

13. 和受害者和解了就没发生过校暴了吗？ 民众不想看到有问题的艺人，业界应该封杀才对

14. 还有一堆人在跪舔某些校暴爱豆的颜值，笑死了

15. 虽然我不会骂她，但是她一定要选择站在民众面前的职业吗？？ 每次看到这些，我就觉得娱乐圈烂透了

16. 既然她已经和受害人和解了，我也不会再多说什么，但之后不会再把她看作好人

17. 校暴原来复出这么容易啊

18. 如果不喜欢，自己不看、不支持那部作品不就行了吗？ 娱乐圈已经不断传来不幸的消息了，真的有必要还要继续留下恶意评论吗？

19. 能怎么办呢，就让他们继续活动吧。 反正什么时候因为校园暴力真正停止过活动了？ 社会也就这个水准罢了

20. 又在拼命留言不让别人复出，还是先管好自己的人生吧

21. 干脆别关注，让他们自然灭亡吧

22. 不管是男是女，凡是为校园暴力洗白的人，脑子是被枪打了吗？ 还在那喊著「给机会」，真是无语

原文：https://theqoo.net/square/3646019318

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻