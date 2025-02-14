《Edward Lee的鄉村廚師》Edward Lee的美食真人秀！將推出「韓國限量版料理」花生醬＋馬格利米酒，讓所有人超驚訝！

在14日首播的《Edward Lee的鄉村廚師》是 Edward Lee（愛德華李）的美食真人秀，他將利用冬季時令食材，展示豐富多樣的創意料理！

在《黑白大廚》等各種烹飪比賽節目中， Edward Lee 以創意奇特的料理征服全世界，雖然他擁有30年的烹飪經驗，但對於陌生的韓國當季食材和鄉土飲食還是驚訝又感嘆，特別的是可以看到他不是穿著白色廚師服而是換上鄉村花背心，整個超親民！而 Edward Lee 本人也非常有綜藝感，被韓食匠人奶奶稱讚後，他馬上說：「那我留在這裡工作吧！」匠人奶奶聽到肯定是超級開心。



除了 Edward Lee 的女兒 Arden Lee 外，還有為了他而聚集的「演員三人幫」卞約漢、高我星和申詩雅也是看點之一，他們將一起展開15天的特別美食旅行。大家更有著自己的角色：「精神助手也是韓語嚮導」卞約漢、「料理助手」高我星、「最佳吃播搭檔」申詩雅。製作組還透露：「除了睡覺以外，其他時間音頻和笑聲不斷。」因此讓人更加期待他們的化學反應！



節目以江原道、安東、麗水收穫的當季食材和從韓食匠人的手藝中獲得的靈感為基礎，Edward Lee 會即場發揮創意？公開的預告中，看到 Edward Lee 在湯裡加入花生醬和馬格利米酒，還有家用大醬配蛋黃等無法預測的食譜，讓所有人都超驚訝！對於 Edward Lee 推出的「韓國限量版料理」，農村的爺爺奶奶們會什麼樣的反應？感覺會比《黑白大廚》的競賽更讓人緊張啊！



此外，這節目還可以帶大家到韓國深度旅遊，見識到韓國不一樣的飲食、文化面貌。大家可以邊收看邊筆記，韓國這些地方有什麼特色食材，下次去旅遊時就會知道那裡有什麼好吃的，如果是簡單的創意料理，也可以自己動手做做看呢！



《Edward Lee的鄉村廚師》2月15日起逢星期六深夜於「黃Viu」上線，對韓國飲食有興趣的朋友們，絕對不能錯過啦！

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