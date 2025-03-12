【韓網熱門】Super Junior藝聲撕碎大前輩遞給具荷拉的名片，一開始被罵、幾年後獲讚「真正的男子漢」

Super Junior藝聲、KARA具荷拉、混聲組合Roo'ra出身的高英旭曾一起出演綜藝節目，高英旭給具荷拉他的店的名片，藝聲試圖搶走，但高英旭堅持給她，還說後面有他的電話號碼。

高英旭離開後，藝聲說想看一眼名片，從具荷拉手裡接過來後立即撕碎！這樣一來，就算高英旭之後問具荷拉「為什麼沒聯繫我？」她也可以找藉口，因為藝聲是在鏡頭前公然把名片撕掉的。



因為這一幕，當時播出後藝聲被罵得很慘，說他沒禮貌、沒教養。

順帶一提，這是2008年的事，當時具荷拉17歲，高英旭32歲。 後來，高英旭3次涉嫌性侵未成年少女（2010年至2012年），被判2年6個月有期徒刑，並成為韓國第一個戴上電子腳鐐的藝人。



韓國網友評論：

1. 撕得好

2. 藝聲很帥氣，這才是真正的男子漢

3. 面對大前輩能做到這樣真的不容易，他也許早就聽到一些傳聞了

4. 他應該知道這樣做會被罵吧，但還是選擇保護未成年的荷拉

5. 當時高英旭形象很好，不僅是Roo'ra出身，還養了很多狗狗、上過《動物農場》

6. 當年的氛圍是小學生跳舞也會被節目組加上「sexy」這樣的字幕，大叔對年輕女人示好只會被看做搞笑... 人們根本沒有那方面的意識，所以覺得藝聲反應過度吧

7. 想起當時Gil在《無限挑戰》非常嚴肅地對申世景說「高英旭絕對不行」... 看來他已經很有名了

8. C8，哪個正常的成年人會給未成年人遞名片啊？ kkkk當場請對方吃點好吃的才像個大人吧！

9. 骯髒的傢伙都喜歡把骯髒歷史告訴別人、作為炫耀的談資，所以估計圈內人都知道。 只是因為他出身於傳說級的組合Roo'ra、是綜藝常客，手握權力且沒有直接證據，所以只能放任不管

10. 哇，那時藝聲也只有二十四五歲，自己也年紀不大，卻為了未成年後輩而在大前輩面前努力維護，真的是好人

11. 我為了看我家歌手，去當過很多次觀眾、見過很多藝人，其中高英旭是最差勁的，連觀眾都騷擾，當時的行為可想而知。 藝聲不可能不知道，做得很棒！

12. 哇... 女生在社會上做事時，如果對方是長輩，即便對方行為再惡劣也很難直接拒絕。如果有男前輩這樣幫忙真的會超感激，真是個好人啊

13. 其實社會上這樣幫忙的男人，往往會被暗中報復或針對...

14. 我覺得藝聲不一定有那樣想吧，應該是綜藝效果、想表現嫉妒而已，沒必要過度解讀

15. 就算是為了綜藝效果，誰敢撕掉大前輩的名片啊...？ 那個傢伙以前就很有名了，經常對年輕女偶像動手動腳

16. 這種事就算被過度稱讚也沒關係！

出處： https://theqoo.net/hot/3644337570

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