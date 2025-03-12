「橫研所」再放大招！公開金賽綸金秀賢親臉照，生前短訊曝光：歐巴，求你救救我！觀眾要求金秀賢從《Good Day》下車

隨著「橫豎研究所」採訪金賽綸的遺屬，直指「當時只有15歲（滿）的金賽綸與金秀賢交往6年」、「被經紀公司逼債7億」的消息曝光後，輿論愈演愈烈，即使金秀賢發佈「純屬子虛烏有」也不濟於事，甚至有不少觀眾開始要求他從G-Dragon的綜藝節目《GOOD DAY》中退出。

在本次與金秀賢的「交戰」中「橫豎研究所」（以下簡稱「橫研所」）前所未有的強硬，先是曝光金賽綸生前未公開的IG文，爆料兩人戀情屬實。 在看到金秀賢發佈官方聲明後，橫研所方面表示：「因為厚顏無恥的金秀賢，我們不得不再次曝光金秀賢的真相。」他們預告了一場正式的「證據」大戰，吸引了眾多關注。

3月11日傍晚金賽綸的遺屬通過「橫研所」公開了金賽綸生前與金秀賢的合照。 該照片拍攝於2016年，二人親密的姿態引發熱議。 這張照片與此前金賽綸在社交媒體上發佈的貼臉合照氛圍相似，兩人穿著相同的服裝。 照片中金秀賢親吻正在看向鏡頭的金賽綸的臉頰，進一步加劇了兩人的戀戀。 2016年時金賽綸年僅16歲（高中一年級），而金秀賢則已28歲。



此外遺屬還曝光了金賽綸生前與家人之間的短訊內容，金賽綸寫道：「歐巴，我是賽綸。 我收到了存證信函，說要起訴我。 他們說會給我充足的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會逐步償還一部份。 我不是不還錢，而是現在真的無法一次性支付7億。 如果一下子要我支付7億，我真的做不到。 我不是不願意，而是無法做到，難道真的必須要走到訴訟這一步嗎？ 請救救我，求求你給我一點時間。」



「橫研所」方面表示，該短訊是金賽綸在2024年3月19日發給金秀賢的。 這距離金賽綸在社交媒體上傳二人合照、引發所謂的「自導自演戀愛傳聞」僅5天。 當時金秀賢所屬公司 Gold Medalist 否認了兩人的戀愛傳聞，並回應稱：「該照片似乎是在兩人曾同屬一個經紀公司時拍攝的，我們完全不清楚金賽綸上傳該照片的意圖。」



據遺屬透露2022年金賽綸因酒駕事件引發爭議時她已經與金秀賢分手，但金秀賢及其經紀公司 Gold Medalist 承諾會代她支付7億的賠償。 然而在金賽綸與 Gold Medalist 的合約到期后，該公司於2024年突然向她發送存證信函，要求償還約7億。 對此感到慌張的金賽綸多次試圖聯繫金秀賢，但始終未能聯繫上。

作為韓娛圈頂流的金秀賢，這兩日關於他的新聞一直處於熱搜榜前列，引來各種猜測和質疑，3月12日，G-Dragon主持的綜藝節目MBC《Good Day》觀眾意見留言板上出現了一篇題為「ᄀᄉᄒ請下車」的文章。 發帖者寫道：「GD歐巴出演綜藝了，結果某人竟然爆出這樣的醜聞。 請主動退出。」。 雖然文章中未直接提及全名，但《Good Day》的嘉賓中，名字符合「ᄀᄉᄒ」縮寫的只有金秀賢，並且近兩日他正處於爭議中心。



金秀賢還將出演Disney+新劇《山寨人生》，該劇第一季即將上線，第二季目前已進入最後拍攝階段。 不知金秀賢的爭議是否會影響《山寨人生》的開播。

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