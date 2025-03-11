金賽綸生前未發的IG文曝光，遺屬痛訴：15歲金賽綸和30歲金秀賢交往6年，男方逼債7億！金秀賢方：虛假內容

3月10日晚，專門爆料明星各類緋聞的YouTube帳號「橫豎研究所」踢爆頂流金秀賢與已經去世的女明星金賽綸曾交往6年，開始談戀愛時女方才15歲，一石激起千層浪，而金賽綸的遺屬也加入聲討金秀賢的行列中，進一步加劇了輿論的關注。

金賽綸的遺屬在10日接受「橫豎研究所」的採訪時表示：「金秀賢與金賽綸確實是戀人關係，他們交往了6年。 金賽綸為了讓Gold Medalist公司站穩腳跟，甚至分文未取地工作，結果卻被無情拋棄。」



金賽綸於2022年5月因酒駕事故引發爭議，同年Gold Medalist公司解除了與她的專屬合同。 遺屬表示：「Gold Medalist公司去年向已故金賽綸發送了內容證明，要求償還7億（韓幣，下同）。 金賽綸曾試圖聯繫金秀賢，但金秀賢選擇無視。」此外遺屬還透露：「對此感到失望的金賽綸最終曝光了與金秀賢的戀愛照片，並準備發佈一篇承認兩人交往6年的IG文章。」金賽綸公開的那張與金秀賢的貼臉照在人氣劇《淚之女王》播出期間，因此金賽綸被全網狙擊，諷刺她「為求關注，炒作戀情」，在金秀賢火速否認之後，照片也很快被刪除。

「橫豎研究所」還公開了金賽綸未發佈的IG內容，在2024年3月24日起草的IG內中容她表示：「此前關於金秀賢的戀愛傳聞被報導後，媒體稱其毫無根據，但事實並非如此，我要明確澄清這一點。 上傳到（IG）限時動態的照片拍攝於2016年，而我們的戀愛始於2015年11月19日，持續至2021年7月7日。」

金賽綸進一步指出：「當時我才16歲（滿15歲），對方（金秀賢）則是30歲。 就這樣，我們的6年戀情畫上了句號。 與現Gold Medalist公司簽約後，不僅參與了新人選角、視覺指導等工作，但從未得到任何正當報酬。 與以往的經紀公司續約不同，這次是在金錢借貸的條件下簽署了合同續約確認書。 但當續約時機到來，我嘗試聯繫公司和金秀賢，卻都遭到拒絕。 從那之後公司以合約未續為由，向我發送了帶有威脅性質的內容證明。」



「橫豎研究所」強調爆料的內容皆已向金賽綸的父母求證過，並且金賽綸的姨母在沒有使用任何變聲設備的情況下接受了採訪。

對於「橫豎研究所」和金賽綸遺屬的指責，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist正式表態稱：「橫豎研究所在YouTube節目中提及與金秀賢相關的內容，均為明顯的虛假內容。」並透露將採取法律措施應對。

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