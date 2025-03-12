Jennie 坦言全球奔波太辛苦，健康透支：很多人羡慕我？ 其實這輩子一次就夠了！

Jennie憑藉女團「BLACKPINK」出道，在全球範圍內吸粉無數，與老東家YG娛樂合約期滿後就自立門戶，創建了自己的工作室，solo活動和團隊活動兩不誤，最近她又在美國舉辦了個人演出，再次掀起關注。

出道多年的Jennie總是向粉絲和觀眾們展現最積極的一面，然而私下裡的她也坦露「累到崩潰」。 最近Jennie做客了YouTube綜藝「妖精在亨」，真誠地地分享了自己在世界各地奔波工作時的辛苦經歷。 Jennie表示：「時差已經完全消失了。 因為一直在不同國家間來回奔波，身體真的快撐不住了。」她還透露，由於長時間的疲憊積累，最近身體狀況不太好，經常生病。

Jennie 繼續說道：「不知道該說是幸運還是怎樣，但因為在 BLACKPINK 時已經經歷過了，曾經有很多時候真的忙得不可思議。 這樣的生活維持久了，我也覺得有點遺憾。 有時候我也覺得做不下去了。 一般人如果看到一周的日程，可能會覺得『這樣已經足夠了』，但因為我已經經歷過高強度的工作，再加上這次是我的第一張專輯，我也很想做好，所以就會不自覺地接受所有行程。 雖然我還能撐下來，但這並不健康。」

鄭在亨隨後問道：「很多人都會說『好想像 Jennie 一樣活一次』。」Jennie 立即回答：「那我真的會告訴他們，『你確定嗎？ 真的不是你想的那樣哦？』 其實，我自己也覺得，這輩子就這樣一次就夠了，因為需要承受的東西真的很多。」



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