金秀賢發聲明要法律應對！防彈少年團卻無辜捲入！橫豎研究所硬剛：你算什麼啊，曾說過同樣話的BTS都入伍了！氣炸ARMY

YouTube頻道「橫豎研究所」（以下簡稱「橫研所」）的運營者金世義無端牽扯了防彈少年團（BTS），點燃了廣大AMRY（BTS粉絲名）的憤怒。

事情要從「橫豎研究所」獨家爆料已故女演員金賽綸生前事開始，他們公開金賽綸生前未發佈的IG文章以及遺屬的採訪，驚爆金秀賢與當時僅15歲的金賽綸交往6年，經紀公司更在後期金賽綸發生醉駕事情後逼債7億。



隨後金秀賢方面發佈了官方聲明，稱「橫豎研究所」公開的內容子虛烏有，將訴諸於法律解決，沒想到「橫豎研究所」直接硬剛，稱：「金秀賢似乎不知道金世義是誰啊。 法律應對？ 以前防彈少年團也說要法律應對。 結果如何？ 全員入伍。 但是，僅僅是在中國人氣高的韓流明星金秀賢？ 我們橫研所可不是隨便哪家，我們是從金賽綸的家屬那裡直接獲得的資料和採訪內容進行的報導。 要不你們也試試看對家屬採取法律措施？」言語中充滿諷刺意味。



接著「橫豎研究所」又補充道：「11 日關於未成年人的性問題，會有人提交舉報狀。 聽說某人和一名初二女生交往？ 不會還和未成年人發生性關係了吧？ 聽說某人好像會被舉報。 如果偷偷去威脅或收買家屬，大家都清楚後果。 某位叔叔恐怕會把金牙都拔掉、全部吃掉吧。 話說回來，元斌都去了金賽綸的葬禮，你為什麼不去？ 最基本的做人道義總該有吧。 」



然而這番言論引發了全球ARMY的憤怒。 橫研所曾多次提及防彈少年團的入伍問題，引發爭議。 防彈少年團成員是自願入伍，並且正在認真履行兵役義務。 但這次橫研所不僅無端提及BTS，還刻意歪曲事實，仿彿他們是因為害怕某事曝光而不得不參軍，這讓ARMY們怒不可遏，紛紛留言指責：「太噁心了，為什麼要提BTS啊，一群瘋子，等著被粉絲告吧」、「反正很討厭橫研所」、「為什麼活成大家很討厭的樣子」、「 你們才應該有最起碼的做人道義吧」等。

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