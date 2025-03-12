金秀贤发声明要法律应对！防弹少年团却无辜卷入！横竖研究所硬刚：你算什么啊，曾说过同样话的BTS都入伍了！气炸ARMY

YouTube频道「横竖研究所」（以下简称「横研所」）的运营者金世义无端牵扯了防弹少年团（BTS），点燃了广大AMRY（BTS粉丝名）的愤怒。

事情要从「横竖研究所」独家爆料已故女演员金赛纶生前事开始，他们公开金赛纶生前未发布的IG文章以及遗属的采访，惊爆金秀贤与当时仅15岁的金赛纶交往6年，经纪公司更在后期金赛纶发生醉驾事情后逼债7亿。



随后金秀贤方面发布了官方声明，称「横竖研究所」公开的内容子虚乌有，将诉诸於法律解决，没想到「横竖研究所」直接硬刚，称：「金秀贤似乎不知道金世义是谁啊。 法律应对？ 以前防弹少年团也说要法律应对。 结果如何？ 全员入伍。 但是，仅仅是在中国人气高的韩流明星金秀贤？ 我们横研所可不是随便哪家，我们是从金赛纶的家属那里直接获得的资料和采访内容进行的报导。 要不你们也试试看对家属采取法律措施？」言语中充满讽刺意味。



接著「横竖研究所」又补充道：「11 日关於未成年人的性问题，会有人提交举报状。 听说某人和一名初二女生交往？ 不会还和未成年人发生性关系了吧？ 听说某人好像会被举报。 如果偷偷去威胁或收买家属，大家都清楚后果。 某位叔叔恐怕会把金牙都拔掉、全部吃掉吧。 话说回来，元斌都去了金赛纶的葬礼，你为什么不去？ 最基本的做人道义总该有吧。 」



然而这番言论引发了全球ARMY的愤怒。 横研所曾多次提及防弹少年团的入伍问题，引发争议。 防弹少年团成员是自愿入伍，并且正在认真履行兵役义务。 但这次横研所不仅无端提及BTS，还刻意歪曲事实，仿佛他们是因为害怕某事曝光而不得不参军，这让ARMY们怒不可遏，纷纷留言指责：「太恶心了，为什么要提BTS啊，一群疯子，等著被粉丝告吧」、「反正很讨厌横研所」、「为什么活成大家很讨厌的样子」、「 你们才应该有最起码的做人道义吧」等。

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