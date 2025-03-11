JTBC與《最強棒球》張始源PD確定分道揚鑣！「相互信賴關係已被破壞」

電視台JTBC與節目《最強棒球》的張始源PD因為新的賽季選拔的問題表達了不同的立場，內部產生矛盾。導致上個月25日JTBC透過官方網站宣布，計畫在《最強棒球》新的賽季重啟之前進行內部整頓，將取消訓練。

不過主導《最強棒球》的張始源PD卻透過自己的SNS帳號表示預計在3月初要舉辦的訓練將按照計畫進行，《最強棒球》是觀眾與粉絲們的，PD表示會努力遵守與觀眾們的約定。實際上張PD也已經進行了試鏡，並且勉勵大家辛苦了，不過電視台JTBC的立場仍然堅持訓練是被取消的狀態。JTBC與張PD持續表明不同立場，內部矛盾四起，JTBC已於11日發表正式聲明，決定不與負責製作到第三季的Studio C1合作下去。



JTBC方面表示雖然持續與製作《最強棒球》的Studio C1合作到第三季，不過雙方的互相信賴關係已經深刻被損壞，很難再恢復如前，而節目費用也是JTBC介意的一環，JTBC透露《最強棒球》簽約時，每集製作費是以拍攝一場比賽所需的製作費爲基準制定的，如果將一場比賽分成兩部製作，則會有費用重複申請的狀況。雖有與C1要求提出明細資料，但未獲得回應。



因此在節目第三季結束後，JTBC則認為無法再與C1合作下去，也在2月10日曾經發出通知要撤換製作組，不願意讓C1再加入後續賽季的製作。而《最強棒球》的版權由JTBC所有，C1也無法自行製作《最強棒球》的第四季。JTBC仍強調，始終把自己與觀眾們的約定放在第一位，因此將以更精采的第四季節目回歸。《最強棒球》日後的動向也相當受到矚目。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞