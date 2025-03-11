【韓網熱門】網友對「金秀賢否認橫豎研究所指控」的反應：再等等看，還會有新證據吧

對於「橫豎研究所」和金賽綸遺屬「兩人從金賽綸15歲（滿）時交往6年」、「男方公司逼債7億」等言論，金秀賢方面全面否認。

*相關內容：金賽綸生前未發的IG文曝光，遺屬痛訴：15歲金賽綸和30歲金秀賢交往6年，男方逼債7億！金秀賢方：虛假內容

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist表示：「橫豎研究所在YouTube節目中對金秀賢所做的相關主張均為明顯的虛假事實。 橫豎研究所聲稱本公司與金秀賢勾結YouTuber李鎮浩（音譯）共同欺壓已故金賽綸，並散佈諸多惡意謠言，包括已故金賽綸自15歲起便與金秀賢交往、她酒駕事故發生時公司處理不當、以及本公司經紀人與YouTuber李鎮浩有私交等。 但這些內容皆為徹底無法容忍的虛假事實。 我們正考慮對橫豎研究所散佈虛假信息的行為採取最嚴厲的法律應對措施。 對於曾屬於本公司的已故金賽綸的離世，我們深感悲痛，並向她表示哀悼。 然而，橫豎研究所散播的這些虛假資訊，實質上是對已故金賽綸生前曾深受其害的所謂『網路扒皮』行為的模仿，不僅損害了本公司的名譽，也傷害了已故金賽綸的名譽，僅僅是為了自身的私利。 本公司對此將採取嚴厲措施。」

韓國網友評論：（以下內容僅翻譯自韓網）

1. 今天才知道金賽綸死的那天是金秀賢的生日，而且還是遺屬親口提到的

2. 遺屬的話也不能100%的相信，她家人對她也不是很好，聽說她媽媽要帶著女兒一起去死，還有各種衝擊性的言論，還要再觀察觀察

3. 我覺得即使有證據，也可以私下協商解決吧

4. 光看那張貼臉照和渙散的眼神就知道肯定是戀人啊

5. 確認他倆交往的確切證據呢？？

6. 我甚至希望這是假的，因為太噁心了

7. 希望遺屬前往不要私了，一定要公開所有的證據

8. 遺屬們請加油

9. 我才知道，還處於一頭霧水中....顏值是我喜歡的，也會看他的劇，希望不是事事，如果是的話，粉絲要崩潰了

10. 他根本不敢起訴遺屬啊，這不是橫豎研究所的主張，是遺屬們的主張啊

11. 已經預料到經紀公司會這麼說了

12. 臉皮可真厚啊

13. 最可憐的就是金賽綸了

14. 大受衝擊，我寧願相信是假的

15. 我們不是相信橫豎研究所，而是相信遺屬

16. 看了看輿論風向，終於知道遺屬為什麼要找橫豎研究所爆料了

17. 第一次看到還沒有新聞報導，就先起訴的人了

18. 希望是假的，不然亡者也太可憐了

19. 我先觀察一段時間，如果是真的話，應該還會有照片出來

20. 哪些是事實，哪些是虛假，全都不說，總之全都是虛假內容

21. 因為是橫豎研究所爆料的，我先持中立意見，如果真的交往6年的話，肯定有證據，等更多的證據出來，我再決定相信哪邊

22. 又不是橫豎研究所胡說八道的，那些跪舔男方的，這是遺屬的採訪啊

23. 在橫豎研究所的直播內容還沒被媒體報導之前，男方倒是先發聲明了

24. 在中國微博熱搜第一之前，（韓國內）都沒有報導，突然就撲天蓋來了

25. 金秀賢都說是假的了，怎麼還有這麼多惡意評論，是想逼死他嗎

26. 我就知道是這樣

27. 遺屬手中肯定還有證據

28. 金秀賢的粉絲還真多啊

29. 都說了是遺屬的採訪，怎麼還有人跪舔男方

30. 看到遺屬們的反應，終於知道她為什麼會自殺了

原文：https://theqoo.net/square/3642514053

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