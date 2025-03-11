車銀優&高旻示合作泡湯！遺憾拒絕洪氏姊妹Netflix新作，因為有件很重要的事情要做

ASTRO成員兼演員的車銀優最終未能與洪氏姊妹合作，為何選擇不接新作？

最新消息，根據演藝界相關人士今天向韓媒《體育朝鮮》透露：「車銀優最終婉拒了曾積極考慮出演的洪氏姊妹新作。」車銀優近期曾收到洪氏姊妹新作的出演提案，該劇女主角有望由高旻示擔任，但最終雙方決定不合作。目前，車銀優正專注於Netflix韓劇《The Wonder Fools》（奇才傻瓜）的拍攝。



洪氏姊妹是韓國代表性的高人氣戲劇編劇組合，曾打造《豪傑春香》、《我的女孩》、《原來是美男》、《我的女友是九尾狐》、《最佳愛情》、《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《還魂》等多部熱門作品。因此，當消息傳出車銀優與高旻示可能合作新劇時，引發了高度關注，但最終這樣的組合無緣與觀眾們見面。



主要是因為，車銀優眼下正全力投入《The Wonder Fools》的拍攝（合作朴恩斌），但他在此之後尚未確定下一部作品，因此他的未來動向備受矚目。1997年生的車銀優今年將滿28歲，在韓國將面對服兵役的國家義務，這也是不可忽視的因素。外界對於他是否能在入伍前再拍幾部作品充滿關注。在與洪氏姊妹的合作告吹後，車銀優接下來將如何選擇他的演藝道路，也相當令人好奇。

而車銀優與朴恩斌主演的《The Wonder Fools》是一部超能力喜劇動作冒險劇，設定於1999年末世論盛行的時代，講述一群笨拙的平凡人意外獲得超能力，為保護海成市的和平與反派進行戰鬥，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，《雞不可失》的許多重編劇執筆。



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