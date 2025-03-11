车银优&高旻示合作泡汤！遗憾拒绝洪氏姊妹Netflix新作，因为有件很重要的事情要做

ASTRO成员兼演员的车银优最终未能与洪氏姊妹合作，为何选择不接新作？

最新消息，根据演艺界相关人士今天向韩媒《体育朝鲜》透露：「车银优最终婉拒了曾积极考虑出演的洪氏姊妹新作。」车银优近期曾收到洪氏姊妹新作的出演提案，该剧女主角有望由高旻示担任，但最终双方决定不合作。目前，车银优正专注於Netflix韩剧《The Wonder Fools》（奇才傻瓜）的拍摄。



洪氏姊妹是韩国代表性的高人气戏剧编剧组合，曾打造《豪杰春香》、《我的女孩》、《原来是美男》、《我的女友是九尾狐》、《最佳爱情》、《主君的太阳》、《德鲁纳酒店》、《还魂》等多部热门作品。因此，当消息传出车银优与高旻示可能合作新剧时，引发了高度关注，但最终这样的组合无缘与观众们见面。



主要是因为，车银优眼下正全力投入《The Wonder Fools》的拍摄（合作朴恩斌），但他在此之后尚未确定下一部作品，因此他的未来动向备受瞩目。1997年生的车银优今年将满28岁，在韩国将面对服兵役的国家义务，这也是不可忽视的因素。外界对於他是否能在入伍前再拍几部作品充满关注。在与洪氏姊妹的合作告吹后，车银优接下来将如何选择他的演艺道路，也相当令人好奇。

而车银优与朴恩斌主演的《The Wonder Fools》是一部超能力喜剧动作冒险剧，设定於1999年末世论盛行的时代，讲述一群笨拙的平凡人意外获得超能力，为保护海成市的和平与反派进行战斗，由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演执导，《鸡不可失》的许多重编剧执笔。



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