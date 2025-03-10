尹恩惠的理想型「不菸不酒的男人」不存在？網：當然了有〈一個男人〉啊

近期熱絡活動的Baby V.O.X成員兼演員的尹恩惠，做客秋成勳脫口秀《Try? Choo-ry!》聊到理想型，繼去年《KBS歌謠大祝祭》重回愛豆本業後又引爆話題啦！

一代女團Baby V.O.X去年底在《2024 KBS歌謠大祝祭》合體復出引爆話題，尤其是已40歲的尹恩惠狀態仍相當佳‎，今年2月Baby V.O.X便重新活動錄製2025年版本重錄專輯，尹恩惠個人活動也再次熱絡。她做客秋成勳Netflix脫口秀《Try? Choo-ry!》聊到還有兩個夢想欲完成，是發行個人專輯和結婚，本來就想早早結婚，但因接連的戲劇爆紅──2006年《宮》、2007年《咖啡王子1號店》等，當時她才22、23歲──讓她擱置結婚的願望。



尹恩惠坦言十年沒談戀愛了，也戒酒過著「很虔誠」的生活（編按：尹恩惠虔誠信仰基督教），問她理想型是什麼，她說喜歡有男人味、不菸不酒的男人，秋成勳聽了馬上皺眉嘆氣：「沒有不菸不酒的男人！」



而這段影片在YouTube、IG、Theqoo瘋傳，‎Theqoo有網友截圖這段對話後說：「『男人味』、『不喝酒』、『不抽菸』，還有說沒有那種人的大叔……好像有耶……」網友都get到原Po的意思，留言「有〈一個男人〉」、「當然了！」、「（摀住耳朵）」、「不是有一個很省錢的人嗎歐膩」、「從頭到腳……都很可愛……」、「拿蛋白質飲料代替燒酒的一個男人」、「喜歡袋子嗎」……等等。

大部分都沒有點破是誰，但大家都心有靈犀知道是誰，那就是金鍾國啊！歌曲〈一個男人〉與〈可愛〉的歌詞、《X Man》摀住耳朵喊「當然了」名場面和台詞、超級省錢只愛健身……而且大家都有跟上金鍾國最新哏、‎最新稱號「袋子大叔」，節儉到塑膠袋堆滿也捨不得丟‎。也有不少人提到劉在錫或貼出劉在錫「姨母笑」哏圖，因為劉在錫可是最愛撮合兩個人啊！



▼3年前《Running Man》直接剪出「尹恩惠」三個字的合輯影片，目前已達888萬觀看次數



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