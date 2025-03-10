【韓網熱門】IU&朴寶劍《苦盡柑來遇見你》製作費高達600億的原因：漁村全部是搭景，大海是CG

Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》由IU和朴寶劍主演，講述出生在濟州島的愛純和寬植波瀾壯闊的一生，總投資額高達600億韓元引起關註。 雖然故事背景是濟州島，但劇中漁村其實並非在濟州島實地取景，而是在慶尚北道安東市搭建了巨大的攝影棚，包含擁有80間茅草屋和玄武岩石墻的村莊、港口、從浦項買來的4艘漁船，而一望無垠的大海則是用CG後期製作。

網友透露稱，這部劇的攝影棚不止一個，預告裡的市場就是在漣川郡搭景拍攝。出於管理維護費用的考慮，攝影棚已在拍攝結束後全部撤除。

IU和朴寶劍感歎稱，美術組和道具組真的很了不起，房間、壁紙、地板都非常用心，每一棵小草都有存在的理由，完美呈現了作家筆下的畫面。 IU：「水那邊全都是CG。 我們幾乎真的蓋了一個村莊。」朴寶劍：「一點痕跡都看不出！還放了真的船在那裡。」





韓國網友評論：

1. 超級大發

2. 哇如果放著不動的話很想去參觀旅遊...

3. 確實應該花了不少製作費，看起來跟真的村莊一樣

4. 大海看起來非常真實，追劇時仿彿能聞到海腥味，居然是內陸安東？？ ？ 暈kkk

5. 這樣高昂的製作成本，確實只能由Netflix來拍，電視台承擔不起

6. 依靠美國資本的力量看到了韓國1960到1980年代的時代劇，超爽

7. 即便去濟州實地取景，當地也找不到五十年代的村莊了，還是要重新搭建。而且一百多位工作人員的路費住宿費也不容小覷，算下來還是搭棚更划算

8. 感覺是很嚴重的浪費和環境破壞

9. 時代劇本來就很費錢，除了攝影棚還要做很多道具，也沒辦法像時裝劇那樣植入廣告

10. 如果去濟州實拍的話，會跟當地居民、觀光客發生很多衝突吧，還不如單獨找地方拍

11. 之前總有人說應該搭棚拍攝、不要給居民造成不便，現在又說搭棚破壞環境、不應該搭棚kkkk拍戲哪有不搭棚的啦

12. 好萊塢影視作品也是搭棚拍完再拆掉啊，用資本保障創作的自由，觀眾獲得的品質也會上升，為什麼要罵kkk搞藝術哪有在計較CP值的啦，好笑

13. 現在有醫生的劇也不在醫院拍了，都是單獨搭棚

14. 600億當然不是全用來搭棚啊，還有CG費、演員酬勞等等

15. 看來這部劇確實話題度很高

16. 我們國家真是不管做什麼都會挨罵啊

出處：https://theqoo.net/hot/3641775688，https://theqoo.net/square/3641204403，https://theqoo.net/dyb/2943365223

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