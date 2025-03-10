「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲暴風成長的近況！才國一身高已經179公分，收到禮物反應超有Sense！

9日播出的《我家的熊孩子》中，林湖、宋一國到金承洙家作客，他們舉辦「第一屆王的俱樂部」，因為三人常在劇中飾演王的角色。三個人穿著龍袍、喝著茶、吃著糕點，享受聚會的樣子真的超爆笑 XD

接著三人聊到創下歷代級收視率的電視劇《大長今》、《朱蒙》的幕後故事。但是過了一會兒，當金承洙問結婚15年的林湖和結婚17年的宋一國：「那在家裡的地位如何？」結果……兩位有婦之夫沒有說話，只是豪爽地笑了。

之後他們還聊到孩子們，宋一國表示：「現在最高的是民國179.5公分、大韓是179公分、萬歲是176公分，我可以跟他們一起共穿衣服，腳比我的28.5公分還大， 成年後應該比我更高。」三胞胎去年（小學6年級）出演《劉QUIZ》時都表示身高超過170公分，成爲了話題，過了一年又長高了啊！



這時，金承洙表示自己能做的就是給孩子們壓歲錢，宋一國突然給萬歲打了視訊通話，聽到要給壓歲錢大韓和民國也出現在一旁。接著進行有關平板電腦和智慧型手機的射箭遊戲，朱蒙出身的宋一國在最後一劍擊中正中央，三胞胞胎成功獲得平板電腦。



節目末尾，是收到金承洙送的禮物的三胞胎，他們對宋一國說：「真是個很適合爸爸出演的節目！」而金承洙送了最新款的手機給他們，大韓：「這好像比爸爸給的禮物還要好幾百倍！」民國：「跟爸爸去年給的價值三萬元的小說集相比，這的確好很多。我們最愛的爸爸也不會送這種禮物，現在起我要認你當第二個爸爸，在《朱蒙》裡也飾演哥哥吧？現在把你當伯父了！」最後他們還承諾「每年都會打視訊電話拜年」。



這也讓韓網友紛紛直呼：「孩子們長得真好」、「真的好有Sense」、「哇～看他們這麼會說話」、「如果是那種反應，伯父肯定會很欣慰的」、「感覺會成長爲正直的大人」、「民國好會說話」、「臉還是小時候的樣子，只有身體長高了，小可愛們」、「孩子們真的長大了好多啊，依然都是善良乖乖的孩子啊」、「第二個爸爸 哈哈哈」等等。

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