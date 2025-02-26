比《熊孩子》更熊孩子的內容！《Running Man》金鍾國囤物太嚴重，東西過期好幾年

大家都知道《我家的熊孩子》在講述單身藝人們的生活，藝人們各種生活習慣都會被公開，2018年金鍾國「什麼都捨不得丟」的囤物情況就被揭露，後來搬家後便比較少見到這情形，沒想到默默又囤了許多！

▼2018金鍾國公開房間，挖出許多「古物」



▼回顧近幾年《熊孩子》拍攝鍾國新家的景況，看起來都很空曠整潔啊XD



金鍾國囤物的情況在《Running Man》再次被揭開，成員們各種爆料讓製作單位想了企劃：讓大家幫金鍾國收拾家裡！映入成員們眼簾，金鍾國最嚴重的事情就是「袋子囤一堆」！我們都知道他很節省，但塑膠袋紙袋嚴重到淹沒了食品飲品，劉在錫挖開後，這才發現不少飲食都過期了！



還有，池睿恩要做海帶湯給生日的池錫辰，拿出調味料卻發現一個一個也過期……最誇張是2020年就過期！回顧金鍾國在池睿恩料理前曾說調味料是拍《熊孩子》所買，他上一次在《熊孩子》料理可能是2023上半年的事了……



幸好在成員們幫忙下，倉庫、衣帽間都整潔許多，冰箱也被清出一大疊小菜盒。其中衣帽間囤的大都是各方送來的禮物，哈哈和梁世燦認真挑選想要的禮物，金鍾國也不吝嗇地挑出更多東西當獎品。不過，觀眾看完又感嘆金鍾國娶不了妻是有理由地啊……XD

對了，還要提一下「大神」劉在錫貼心之舉，他會想到要留一些袋子讓金鍾國安心呢！像安撫娃娃的作用！



▼本集《Running Man》相關片段



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞